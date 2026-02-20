鷹派再起金價5000美元多空交戰 這「貴金屬」強彈逾1.6％

鷹派再起金價5000美元多空交戰，白銀強彈逾1.6%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著強勢美元與聯準會鷹派立場的雙重夾擊，金價週四陷入橫盤整理，不過，其白銀則大漲逾1.6%。

黃金現貨價上漲 0.4%，報每盎司 4997.26 美元。4 月交割的黃金期貨上漲約 0.1%，報每盎司 5014.70 美元。

請繼續往下閱讀...

週五金價緩步向上墊高，截至台北時間9點14分，報5013.43美元，漲17.13美元，或0.34%。

綜合媒體報導，根據最新公布的聯準會 1 月會議紀錄，政策制定者對於何時下調借貸成本仍持謹慎態度。紀錄顯示，雖然官員們同意維持利率穩定，但內部對於未來政策路徑存在分歧，部分成員建議應在一段時間內保持利率不變以觀察數據，而另一些成員則表示，若通膨無法回落至 2% 目標，則不排除未來進一步升息的可能性。

與此同時，美國強勁的經濟數據進一步削弱了市場對近期降息的預期。上週初請失業金人數降至 20.6 萬人，遠低於市場預期的 22.5 萬人，2 月份費城 Fed 製造業指數攀升至 16.3，大幅優於預期。這些樂觀的數據將美元指數推升至近 1 個月高位，並支撐了美債殖利率。

由於黃金是不生息資產，美元的走強與利率維持高位的預期，增加了持有黃金的機會成本，造成金價承壓。

儘管經濟壓力沉重，但地緣政治風險仍是支撐金價的核心支柱。根據報導，美國軍方正準備對伊朗採取可能的軍事打擊行動，最快可能於本週六實施，此外，俄烏衝突的和平努力進展甚微，進一步加劇了全球安全風險。

這些動盪局勢促使投資者尋求黃金作為避險資產，美國 American Hartford Gold 總裁 Max Baecker 指出，目前的市場不確定性正引導資本流向貴金屬，金價正從純粹的交易品種轉向更具戰略意義的儲備資產。

週四其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 1.62%，報每盎司 78.436 美元。

現貨白金下跌 0.29%，報每盎司 2076.10 美元。

現貨鈀金下跌 1.44%，報每盎司 1690.68 美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法