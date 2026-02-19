Fed會議紀要放「鷹聲」！官員稱通膨若回升 不排除重啟升息

美國聯準會（Fed）18日公布1月會議紀要顯示，決策官員對未來的政策方向存在明顯分歧，部分官員稱若通膨維持高檔，對升息持開放態度，但若通膨下降，部分官員則支持降息。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）18日公布1月會議紀要顯示，決策官員幾乎一致同意維持利率不變，但對未來的政策方向存在明顯分歧，部分官員稱若通膨維持高檔，對升息持開放態度，但若通膨下降，部分官員則支持降息。官員們也在討論人工智慧（AI）對經濟可能造成的影響。

根據Fed公布的1月政策會議紀要，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以10票贊成、2票反對，決定將基準利率維持在3.5%至3.75%的區間不變，這是Fed在連續3次降息後首度按兵不動。

儘管外界普遍預期今年美國通膨將會放緩，為進一步降息鋪路。但會議紀要指出，「有數名官員表示，他們可能支持對未來利率決策採取雙向描述，顯示若通膨持續高於2%目標水準，不排除調高利率」。19日美股期指走低，歐股也下挫。

有些官員則認為，應將利率維持不變一段時間，等待更多通膨和經濟數據；其中，有官員甚至主張，在未來看到「通膨放緩重回正軌」的明確證據前，Fed不宜降息。

會議紀要顯示，有官員對AI帶動生產力大幅提升持樂觀態度，認為有助於降低通膨。但也有官員擔心AI投資會推升資產估值，加上不透明的私人市場參與其中，可能帶來金融風險。

在1月會議紀要公布後，市場反應迅速，彭博美元指數升至約97.8，創下2週以來最高，美國公債殖利率也普遍回升。市場目前認為Fed在3月降息的可能性幾乎為0

，並押注Fed新主席華許（Kevin Warsh）上任後，於6月中旬召開的首次政策會議可能降息1碼（0.25個百分點）。

