71歲阿嬤節儉過頭心好累 狠砸上萬買衣回家一看傻眼了

外媒指出，老人家過度節省可能出現節儉疲勞而亂花錢的現象。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕節儉是美德，省錢省過頭可能會出現節儉疲勞而亂花錢。一位71歲日本阿嬤超級節儉，為了省10日圓（約台幣2元）不惜走到更遠的商店買東西。長此以往出現節儉疲勞，某一天跑到百貨公司砸了5萬日圓（約台幣1萬）買外套開心返家，未料打開衣櫃一看，竟發現一件顏色、款式幾乎相同的外套，瞬間愣住，購物的喜悅煙消雲散，後悔不已。

《The Gold Online》披露一位日本阿嬤節儉過頭，最終忍不住花大錢的慘烈經驗。71歲的瀬戸加代子（化名）靠著每月13萬日圓（約台幣2.6萬）的退休金過著簡樸的生活，並將工作期間存下來的1200萬日圓（約台幣240萬）妥善保管，做為將來需要照護的開銷。

請繼續往下閱讀...

由於物價持續高漲，她一直努力省錢，連10日圓都會省，有一天，她終於出現「節儉疲勞」。厭倦了省錢的生活，瀬戸加代子想要犒賞自己，於是從銀行領了5萬日圓，跑去逛百貨公司。

經過細心挑選，瀬戸加代子聽了店員的建議，買一件米色外套興高采烈回家。然而，當她打開衣櫃的那一刻，喜悅瞬間消失殆盡。衣櫃裡已經有兩件外套了，新買的外套顏色和長度幾乎和她幾年前買的那件一模一樣。

想起以往經常為了省10日圓步行半小時，走到比較遠的超市購物，如今卻花了5萬日圓買了一件款式幾乎相同的衣服，瀬戸加代子呆呆地站在衣櫃前，時間彷彿靜止了，後悔不已。

報導指出，像瀬戸加代子這樣的案例，正是當今老年人面臨消費困境的典型症狀。在持續通膨的背景下，一種無奈的心態正在蔓延，人們感覺「已經沒有削減開支的空間了」。當人們失去這種意識時，防禦本能就會被壓垮，導致他們進行一些看似理智，實則浪費的消費，例如購買更多他們已經擁有的「必需品」。這些現象背後，或許隱藏著老年人對現狀的不滿。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法