德州控告中資企業TP-Link 指中共藉其網通設備竊取州民個資

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）近日對中資路由器品牌TP-Link子公司TP-Link Systems提起訴訟，指控這家公司以詐騙方式行銷網通設備，並讓中共能藉由其網通設備入侵德州民眾的家用裝置，威脅用戶的隱私與安全。

帕克斯頓發布新聞稿表示：「儘管TP-Link再三宣稱重視隱私與安全，該公司產品卻多次被中國政府資助的駭客組織利用，對美國發動大規模網路攻擊行動。此外，TP-Link的股權和供應鏈均與中國密切相關，因此受制於中國國家資料保護法，該法要求中國公民和企業配合中國情報單位，洩露美國公民的個人資料。」

帕克斯頓指出：「由於產品的幾乎所有零件都從中國進口，TP-Link在網通設備的國籍、隱私和安全能力方面對德州民眾蓄意欺騙，這不僅違法，更構成國家安全威脅，讓德州民眾暴露在中共秘密監控與竊取資料的風險中。」

這起訴訟是繼去年10月帕克斯頓對TP-Link啟動調查後的進一步行動。今年1月，德州州政府已禁止公務員使用TP-link的路由器。

帕克斯頓說：「本週我們將對中資企業展開一系列的執法行動，以發出明確的訊息：在德州，我們一定優先保護德州與美國的利益。TP-Link將因危害美國人民安全的行為，而受到最嚴厲的法律制裁。這起訴訟也將對試圖傷害我們國家安全的中資企業發出嚴正警告。」

TP-Link Systems總部位於加州，2022年與TP-Link進行拆分，該公司強調將積極捍衛公司聲譽，並指中國政府對該公司、產品或用戶資料均無任何形式的所有權或控制權，還稱德州檢察長的指控毫無根據。

