美伊開戰機率90％全球皮皮剉！4大衝擊、3大開戰訊號一次說清楚

美國與以色列若聯手對伊朗進行軍事打擊，恐引爆新一波區域衝突，對全球經濟帶來衝擊。圖左起伊朗最高領導人哈米尼、美國總統川普、以色列總理納坦雅胡。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東局勢進入關鍵的決策窗口，美軍近期在該地區快速集結，美軍最強航艦「福特號」殺進地中海，讓川普總統最快本週末就擁有對伊朗採取軍事行動的選項。1位川普顧問透露，美國在幾週內採取軍事行動的可能性高達90%。一旦開戰恐對區域安全及經濟等4大層面帶來海嘯般衝擊。

根據Axios 等媒體報導，一名川普的高級顧問透露，如果外交手段在數週內失敗，美國對伊朗採取軍事打擊的機率高達 90%。這不僅是一次精準空襲，也可能演變成一場推翻政權的大規模區域戰爭。

這場衝突的核心是美方要求伊朗徹底停止核濃縮、削減導彈計劃並停止資助地區代理人，且川普已表態支持伊朗內部的「政權更迭」。即使在日內瓦與阿曼仍有外交接觸，但美方認為伊朗缺乏誠意，川普已失去耐心。

以色列總理納坦雅胡已下令後方司令部進入最高戒備，並與美方密商打擊伊朗核設施及彈道飛彈系統。

一旦美國及以色列聯手對伊朗進行軍事打擊，四大層面的影響說明如下：

國際油價暴衝 推升全球通膨



1、油價飆升：荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）承載全球約 25% 的海運原油。若戰爭導致海峽封鎖，國際油價恐從每桶 60 多美元衝破 80 美元至100 美元。

2、航運危機：紅海、波斯灣的航運保險費將暴漲，全球供應鏈再度面臨中斷危機，恐引爆新一輪全球通膨。

3、避險資產高漲：金價已因地緣政治壓力突破每盎司 5000 美元，後續走勢可能持續衝高。

伊朗代理人反擊 中東大亂鬥

1、代理人反擊：伊朗可能動員伊拉克民兵、葉門胡塞武裝（Houthi）攻擊美軍基地及沙烏地、阿拉伯聯合大公國的能源設施。

2、報復以色列：伊朗已開嗆若遭打擊，將以數百枚飛彈與無人機飽和攻擊以色列本土，屆時以色列的防禦系統將面臨考驗。

3、戰火規模：專家預測這將是一場持續數週的大規模戰略打擊，而非 2025 年那種短期（12天）的局部衝突。

中俄加入戰局 引爆新衝突

1、中俄立場：伊朗正加強與中、俄的軍事合作。若美國開戰，俄羅斯可能提供更先進的防空系統給伊朗；中國則可能面臨石油輸入（伊朗原油 80% 輸往中國）被切斷的壓力，進而導致大國關係更趨緊張。

2、權力真空：伊朗政權若垮台，中東可能出現極大權力真空，引發新一輪的內戰與難民潮。

伊朗經濟崩潰 局勢動盪

伊朗內部因經濟崩潰已爆發大規模反政府抗爭，戰爭可能成為壓倒駱駝的最後一根稻草，但也可能讓強硬派藉機實施更嚴酷的國內鎮壓。

戰爭 vs. 和談衝擊對照表

項目 戰爭爆發 （90% 機率預測） 談判成功 （10% 機率預測） 國際油價 暴漲（破 $80-100/桶） 穩定（回落至 $60 以下） 避險資產 金價、美元強勁上漲 黃金回檔，股市回溫 中東局勢 全面混戰，各國基地受襲 局勢降溫，進入新停火協議 美國角色 直接參戰，尋求政權更迭 透過制裁與談判達成「藝術的交易」

倘若戰爭真的即將發生，可留意以下3個關鍵訊號：

1、NOTAMs （飛行員須知）： 留意波斯灣空域是否出現大範圍禁飛區或航線異動。

2、電子作戰機：若美軍的 EA-18G「咆哮者」 電戰機頻繁在伊朗邊境出沒，通常代表正在掃描並壓制防空網。

3、外交撤離：觀察美國國務院是否對派駐巴格達或利雅德的「非必要外交人員」發布撤離命令。

