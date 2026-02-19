我的勞保年金可領多少？勞保局：活越久領越多 有空先試算

勞保老年年金屬終身給付，勞保局鼓勵民眾試算規劃退休（勞保局提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕自今（115）年1月1日起，勞保老年年金的法定請領年齡已提高至65歲。但勞工關心，65歲才能開始領的勞工保險老年年金究竟可以領多久？勞動部表示，勞保老年年金的核心精神為「活到老領到老、活越久領越多」，建議民眾在年假期間，不妨自行至勞保局的網站進行簡易試算，了解未來自己能領到多少老年年金，妥善規劃老年生活。。

想要請領勞保老年年金，必須勞保年資滿15年，或併計國民年金保險年資滿15年，達到法定請領年齡65歲，並已確實離職退保，即可申請勞保老年年金。

雖然今年起勞保老年年金的法定請領年齡已提高至65歲，但想要提早或延後請領的民眾，還是可使用「提前」或「延後」請領機制，每提前1年請領，年金減給4%，每延後1年請領，則可增給 4%增加年金，最多得提前或延後5年，年金最多打8折或是多20%給付，被保險人可依自身退休規劃選擇提前或延後請領。

但勞動部提醒，選擇「提前」或「延後」請領後，減給或增給的比例就此固定、不再變更。若申請的是併計國民年金保險年資的勞保老年年金，請領年齡須滿 65 歲，並不適用提前減給或延後增給的規定。

勞動部指出，勞保老年年金制度的設計，是為了提供勞工退休後穩定且長期的基本經濟生活保障，協助勞工安心面對老年生活。因此，勞保老年年金屬於「終身給付」性質，只要請領人持續符合規定，年金給付將按月發放，並無年齡或給付期間的上限，而是持續發給直至身故為止。

勞動部提醒，勞工在正式提出申請前，可先利用勞保局的「勞保局 e 化服務系統試算」（https://edesk.bli.gov.tw/me/#/na/login），配合自身退休規劃審慎評估；還未退休的勞工，也不妨先上網，利用勞保局簡易試算系統（https://www.bli.gov.tw/0014161.html），輸入自身年齡、預估年資、投保薪資等資訊，試算未來自己能領到多少老年年金，及早瞭解相關請領規定，妥善規劃老年生活。

