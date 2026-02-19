台積電有勁敵？傳日本Rapidus已向客戶提供2奈米PDK

韓媒披露，日本晶片國家隊Rapidus已於本月初開始向早期客戶提供2奈米製程的PDK。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒19日披露，日本晶片國家隊Rapidus已於本月初開始向早期客戶提供2奈米製程的PDK（製程設計套件）。這象徵著 Rapidus 已為IC設計公司建立基礎環境，使其能針對該製程進行晶片設計審查，也標誌著 Rapidus 正試圖從單純的技術展示，轉向實質的商業營運階段。業內人士認為，Rapidus短期內仍很難趕上台積電或三星電子。

韓媒《朝鮮日報》報導，由日本政府推動的半導體公司 Rapidus，已正式進入 2 奈米製程商業化的實質階段。

報導說，Rapidus 已於本月初開始向早期客戶發布 2 奈米製程的PDK。這象徵著 Rapidus 已為IC設計晶片建立基礎環境，使其能針對該製程進行晶片設計審查；此舉也標誌著 Rapidus 正試圖從單純的技術展示，正式轉向實質的商業營運階段。

報導指出，日本首相高市早苗領導的內閣已將半導體產業列為核心國家安全資產，並持續提供充足的財政支持。迄今為止，累計投資預算已達2.9兆日圓（約台幣5800億），並計畫到2030年透過公私合營模式調動總計5兆日圓（約台幣1兆）的投資。

與此同時，日本也積極加強對外合作來彌補技術差距，例如透過與台積電合作，在其熊本工廠引進3奈米製程製程。

報導強調，從國際產業界動態觀察，美國大型科技公司對供應鏈多元化的需求，被視為Rapidus的機會，其技術合作夥伴IBM正在評估對Rapidus的直接資本投資，並接受監管審查。蘋果和Google等大型公司也正在進行早期磋商，以確保供應來源。這反映出美日半導體供應鏈聯盟正支持日本重振製造業能力。

日本國內半導體產業正謹慎地關注著Rapidus的進展。儘管日本在材料、零件和設備方面歷來具有強大的競爭力，但晶圓代工領域的良率管理和量產穩定性，卻是截然不同的領域。一些專家敦促保持謹慎，並以過去政府主導的Elpida Memory和Japan Display （JDI）等項目為例，這些項目最終未能取得顯著成果。

一位業內人士表示，目前日本正在調動大量資金和外交努力，短期內仍很難趕上台積電或三星電子，實際的量產結果還有待觀察，才能得出結論。

