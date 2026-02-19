台積電以外的新命脈？高市攜手川普 砸5500億美元布局稀土供應鏈

日本首相高市早苗（右）順利連任，計畫下月訪美會晤美國總統川普（左），雙方預計將針對稀土開發與供應鏈重組深化合作。（歐新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本首相高市早苗在國會贏得壓倒性勝利後順利連任，確立其第二任內閣的施政方向。面對全球供應鏈重組壓力，高市早苗計畫於下月訪美時，與美國總統川普深化稀土開發合作，並落實總值高達5500億美元（約新台幣17.27兆元）的對美投資承諾，試圖在經濟安全領域構築一道降低對中國依賴的防線。

《美聯社》報導，高市早苗19日在記者會上明確指出，隨著東京與北京的緊張關係升溫，加強與美國的經濟安全合作至關重要，特別是在稀土開發領域。

稀土是電動車馬達、風力發電機、F-35戰機以及半導體設備不可或缺的關鍵材料，目前全球供應鏈高度集中於中國。報導分析指出，高市此舉意在透過美日聯手，建立替代供應鏈，避免未來在台海或其他地緣衝突中面臨被北京「卡脖子」的斷鏈風險。

豪擲5500億美元 日本資金湧向美國

為了鞏固與川普的盟友關係，日本已承諾一項總值高達5500億美元的對美投資包裹。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）證實，首波已確定的360億美元（約新台幣 1.13兆元）資金將投入三大項目：俄亥俄州的天然氣廠、墨西哥灣的原油出口設施，以及合成鑽石製造基地。這顯示日本企業正配合政府政策，將供應鏈與資本重心轉向北美，以換取地緣政治上的安全保障。

鷹派路線延續 牽動台海敏感神經

被視為對中鷹派的高市早苗，曾在去年11月暗示若中國對台灣採取軍事行動，日本可能會有回應，此言論當時引發北京強烈不滿與經貿報復。分析指出，隨著高市早苗挾著國會三分之二的超級多數優勢連任，外界預期其對中政策可能延續強硬路線，美日台在半導體與稀土供應鏈上的連動將更為緊密，但也意味著地緣政治風險溢價可能隨之升高。

