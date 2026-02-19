疑美是工作、移美是生活慘了！港媒爆習的清洗行動擴大至「半裸官」

港媒指出，中國的反腐行動擴大至「半裸官」。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》披露，過去1年，北京已悄悄對家屬在海外的官員採取限取限制措施，作為反腐行動的一部分。知情人士透露，中國已對政府機構與國企內部展開檢查，審查高層官員與企業高管的海外關聯情況，鎖定的目標從配偶、子女均在國外的「裸官」， 擴展到子女在外、配偶仍在中國國內的「半裸官」。

報導說，過去配偶和子女長期居住海外的官員，一直是北京反腐監察機構重點關注對象。知情人士指出，近期的審查範圍進一步擴大至子女在海外生活，配偶仍在國內的官員。這類人員被納入更嚴格監管，須按要求及時申報相關訊息。

報導解釋，中國官場所謂「裸官」，指的是配偶、子女都已移居國外的官員。子女在海外生活但配偶仍在國內的官員，則稱為「半裸官」。

一位北京消息人士稱，中共最高人事管理機構「中共中央組織部」於去年上半年展開全國性調查，深入了解官員的海外關係。消息人士說，如果他們與海外關係密切，滲透和腐敗的風險可能會更高。因此，組織部門通常會將他們轉移到不太敏感的職位。

報導指，這項變革正值習近平加大反腐力度之際，這場反腐敗運動已持續十餘年，席捲了多個政府機構、國有企業和軍隊。北京多年來一直在審查「裸官」。中央組織部2014年發布的一份政策文件明確指出，「裸官」不得晉升，也不得在國家機關、黨政機關、軍隊或國營企業擔任領導職務。

然而，最近的變化意味著北京對官員的海外親屬關係，變得更加不寬容。有些人失去晉升機會，甚至被免職。

一位熟悉情況的中國國有保險公司員工透露，近幾個月來，一家領先的國有保險公司高管，因其子女居住在美國並獲得綠卡而被免職。另一位知情人士則透露，在最近的整頓行動中，一個隸屬於中國政府部門的研究所也撤換一名所長，原因是該所長被發現隱瞞其子持有美國綠卡的事實。

