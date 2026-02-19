會員快看！發卡公司爆雷禮品卡一夕淪廢紙 Costco宣布退款了

美式賣場好市多（Costco）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco禮品卡合作業者之一「Synergy World」，上月在美國申請破產保護並停業，旗下禮品卡全面停止兌換。外媒指出，Costco 破例打破其長期以來不允許退貨的禮品卡政策，為 Synergy World禮品卡的未使用餘額提供全額退款。Costco 鼓勵持卡人在將卡片退回 Costco 門市辦理退款前，先在線上查詢餘額。

《Delish》報導，Costco向在2025年10月27日至2026年1月26日期間，購買了Synergy World餐廳禮品卡的會員發送一封信函，解釋這些禮品卡已無法使用，因為發行這些禮品卡的公司Synergy World已突然停止運營。這些禮品卡上的所有剩餘餘額已於2026年1月31日失效。

請繼續往下閱讀...

報導說，這些禮品卡的吸引力最終變成一把雙面刃。Synergy World的商業模式是分銷可在多個州的100多家合作餐廳使用的第三方禮品卡。當該公司申請破產保護（第七章）並永久關閉後，整個系統的支柱消失了，禮品卡的兌換功能也隨之失效。

Costco 破例打破其長期以來不允許退貨的禮品卡政策，為Synergy World 禮品卡的未使用餘額提供全額退款。Costco 鼓勵持卡人在將卡片退回 Costco 門市辦理退款前，先在線上查詢餘額。

報導說，退款選項有助於減輕會員的損失，但也提醒人們，即使是看似划算的交易也可能暗藏陷阱。金融專家建議不要購買第三方禮品卡，部分原因就是像 Synergy World 這樣的案例。

Costco 呼籲會員將「Synergy World」禮品卡退回當地的Costco門市，以獲得退款。（圖取自Delish）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法