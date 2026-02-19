歐央總裁提前交棒？傳拉加德有意在法國大選前卸任

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，現任歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）預計將在2027年10月任期屆滿之前，提前卸任。

《金融時報》報導，拉加德在2019年11月從國際貨幣基金（IMF）加入歐洲央行，長達8年的任期預計將在2027年10月結束，不過最新消息傳出，拉加德希望在明年法國總統大選前早一步離職。

知情人士指出，拉加德希望讓即將卸任的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）兩人能主導，為這個歐盟最重要的機構之一找到新的領導者。目前仍不清楚拉加德何時會宣佈離任。

針對報導，歐洲央行表示，拉加德目前完全專注於他的任務，尚未就任期結束做出任何決定。

拉加德執掌歐央期間，經歷了一系列危機，包括疫情、俄羅斯入侵烏克蘭以及美國的貿易衝突。這段期間內，由於俄羅斯襲擊鄰國後能源價格飆升，全球供應鏈因為疫情而出現瓶頸，歐元區通膨率在2022年底飆升至接近11％。

歐央在1年多的時間裡，將利率從-0.5％調高至4％。2024年中開始，隨著通膨率回落到央行的2％目標，央行將借貸成本下調至2％。

在拉加德被任命為歐洲央行總裁前，馬克宏和當時的德國總理梅克爾（Angela Merkel）在2019年達成一項令人意外的協議。兩人一致同意由拉加德接管歐洲央行，並由時任德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen become European）擔任歐盟執委會主席。

知情人士透露，在巴黎參與討論的馬克宏，過去幾個月以來一直希望在選擇拉加德的繼任者方面擁有話語權。拉加德的決定緊跟著法國央行總裁戴加洛（Francois Villeroy de Galhau），戴加洛本（2）月宣佈，將於6月宣佈，比原本任期提早了18個月離任。儘管戴加洛堅稱，他決定離任是為了加入慈善機構。但批評人士指出，馬克宏實際上是為了讓他在挑選新總裁鋪平道路。

作為歐元區第2大經濟體，即將在明年4月舉的總統大選，對於法國本身來說，甚至是正個歐盟都相當重要。由於馬克宏已經不得再競選連任，因此選舉的戰局更加受到關注。馬克宏正採取措施，確保其他關鍵職位在2027年穩固，最近，馬克宏也任命了一名親密盟友擔任國家審計長

拉加德上月向《彭博》表示，早在他接下歐央工作時，他就認為自己可能只會任職5年，觀察家認為，這可能是他為提前離任做準備。《彭博》也回憶自己答應接下歐央總裁一職時和馬克宏對話的情境，拉加德表示，自己當時向馬克宏直言，只會在法蘭克福待5年，馬克宏卻反駁這段話，並稱，拉加德會待滿8年。

去年夏天曾傳出，拉加德曾考慮提前卸任，轉而領導世界經濟論壇。當時，歐央發言人強調拉加德「決心完成8年任期」。

根據去年12月的調查顯示，歐洲經濟學家普遍認為，西班牙央行總裁戴柯斯（Pablo Hernandez de Cos）、荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）是歐元區央行下一任總裁的熱門人選。歐洲央行董事會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）已表達對這一職位感興趣，德國央行總裁納格爾（Joachim Nagel）也對此充滿熱情。

