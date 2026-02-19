散張更旺！日料店「集資神操作」連掃5店湊一本 刮中晉升百萬名店

永和區一家日本料理店集資，幸運刮中「1200萬大吉利」的100萬元大獎。（本報合成）

〔記者李靚慧／台北報導〕過年集資刮刮樂不稀奇，但「跨店蒐集」更能匯聚「超級好運」！新北市永和區一家日本料理店傳出喜訊，一對經營餐廳的夫妻與熟客發揮創意，連跑5家彩券行湊齊「散張一本」，竟在眾人圍觀下幸運刮中「1200萬大吉利」的100萬元大獎，讓日料店瞬間晉升為名副其實的「百萬名店」！

位於永和區得和路的「招財進寶企業社」代理人梁小姐透露，這對年約40歲的日料店夫妻與熟客們，每年春節都有特殊儀式感的「集資同樂」活動。今年老闆娘更使出奇招，帶著兒子親自出馬，繞遍永和附近的彩券行，每家店精挑細選5張「1200萬大吉利」，共跑了5家店湊齊25張、相當於一整本的數量。

老闆娘認為，比起買整本，散張代表著「來自不同地方的運氣」。這套獨門的「匯氣大法」，果然讓財神爺眷顧，創下「25張中19張」的驚人戰績，而且倒數第2張更逆轉封神。

彩券行轉述，中獎當晚，這群死忠兼換帖的熟客圍繞在餐廳吧台熱血開刮。令人驚掉大牙的是，這25張刮刮樂中獎機率高得嚇人，竟然足足刮中了19張！ 當眾人刮到倒數第2張時，100萬元的大獎字樣赫然跳出，現場瞬間熱血沸騰，歡呼聲響徹雲霄。客人們興奮表示：「這家日料店瞬間晉身『百萬名店』，一定要常來沾喜氣！」

根據台彩最新數據，截至2月18日止，「1200萬大吉利」共有8個1,200萬頭獎，目前僅刮出3個，還有5個千萬大獎未刮出；100萬貳獎共200個，目前僅刮出56個，還有144個百萬機會待領。

