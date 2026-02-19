兒子的金手指！高中生隨手一挑 年輕媽刮中百萬教育金

一名年輕媽媽幸運刮中「2000萬超級紅包」的100萬元大獎。示意圖。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕過年期間想試手氣，聽家裡「財神爺」的準沒錯！位於台北市信義區的「家旺彩券行」近日傳出喜訊，一名年輕媽媽在兒子的「指點」下，幸運刮中「2000萬超級紅包」的100萬元大獎。有趣的是，這筆獎金不僅是兒子「用盡全力」刮出來的，更成了他未來的教育基金！

彩券行代理人沈小姐透露，當天這位年約30歲的年輕媽媽帶著讀高中的兒子路過，看到店內過年氣氛熱絡、擠滿了「試手氣」的民眾，兒子也興致勃勃想玩一張，經沈小姐推薦熱門的「2000萬超級紅包」後，兒子隨手挑了一張。媽媽當時還開玩笑對兒子說：「如果中大獎，這就當作你的超級紅包！」

請繼續往下閱讀...

沈小姐回憶當天的刮獎過程，覺得相當逗趣，這名男高中生當時非常賣力，甚至刮到「手痠」才停下，但整張彩券的遊戲還沒刮完。眼尖的母親瞄到左上角覺得「有異」，趕緊悄悄地走近櫃檯詢問沈小姐：「老闆娘，妳幫我看一下這中多少？」 沈小姐一看，驚訝地發現這真的中了二獎100萬！為了確保萬無一失，沈小姐趕緊幫忙把剩下未刮開的部分補齊，確認這張由「金手指」欽點的彩券確實中了百萬大獎。

確認中獎的那一刻，母子倆在店內興奮地幾乎尖叫出聲。這位媽媽驚呼：「真的太幸運了！」並隨即決定，這筆扣稅後約 79.6 萬元 的獎金，將全數作為小孩未來的教育基金。

沈小姐笑說，這對母子並非住在附近，單純是路過進來試手氣，沒想到「路過變中獎」。這則喜訊也讓這家曾開出威力彩頭獎的幸運彩券行再度受到關注，不少想沾喜氣的民眾，也紛紛帶著自家的「幸運星」去彩券行試試手氣。

台彩推出的「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。根據台彩統計，至2月18日，已刮出2個2000萬元、131個100萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法