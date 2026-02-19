航海王大併購！德貨櫃巨擘豪砸1323億收購以色列航運公司

赫伯羅特（Hapag-Lloyd）宣布以42億美元收購以星航運。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕德國貨櫃航運巨擘赫伯羅特（Hapag-Lloyd）宣布以42億美元（約台幣1323億）收購以色列同業-以星航運，為航運業近10年最大的併購案。併購完成後，運力直逼中國央企-中國遠洋海運集團（中遠海運）。

中媒《財新》報導，從目前的運力規模來看，赫伯羅特、以星分別是世界第5、第10的貨櫃船公司，兩者合併將改寫航運業格局。

海事資料機構Alphaliner最新數據，目前赫伯羅特擁有運力284艘船、約238萬TEU（20呎櫃），以星則擁有117艘船、約70萬TEU。

報導指出，赫伯羅特以42億美元收購以色列同業以星航運後，將鞏固赫伯羅特作為全球第5大貨櫃航運公司的地位，縮小其與地中海航運（MSC）、馬士基等巨擘的差距，進一步優化其航線網絡並降低營運成本。

赫伯羅特執行長Rolf Habben Jansen表示，合併後公司在跨太平洋、亞洲內部航線、大西洋航線、拉丁美洲航線和東地中海航線上的網路將會增強。

赫伯羅特預計，合併後其運能將超過400艘船、300萬TEU，一年運能將超過1800萬TEU。此運力規模將和目前排名第四的中國央企-中遠海運縮小至不到50萬TEU，中遠海運擁有運力553艘船、約359萬TEU。

報導提及，這筆交易的另一個焦點在於，如何處理以色列政府在以星持有的一股「黃金股」。所謂「黃金股」是指以色列政府在戰略性企業中保留的特殊國有股（Special State Share），該股賦予政府在控制權變更、戰略資產出售等重大事項的一票否決權以及審查權。

根據以媒報導，赫伯羅特接手的主要是以星非以色列的國際業務，而以星的國內業務因「黃金股」限制被剝離，由以色列私募基金FIMI Opportunity Funds接手。以星表示，FIMI將成立一家名叫「New ZIM」（新以星）的貨櫃船運公司，以星相關的「黃金股」的權利與義務將轉移至這家新的以色列公司。

