地緣局勢升溫疑慮再起 國際油價大漲逾4％

2026/02/19 08:53

地緣局勢升溫疑慮再起 國際油價大漲逾4％國際油價週三（18日）上漲。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於交易員考量美國和伊朗之間潛在衝突，可能導致的供應中斷，以及烏克蘭和俄羅斯在日內瓦舉行的會談在沒有實際進展的情況下結束，週三（18日）國際油價大漲超過4％，創下去年10月以來最大單日漲幅。

《路透》報導，紐約西德州中級原油3月交割價上漲2.86美元，或4.59％，收每桶65.19美元；布蘭特原油4月交割價上漲2.93美元，或4.35％，收每桶70.35美元。兩者的價格都創下了今年1月以來最高結算價，在這之前，週二曾觸及兩週低點。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）稱，受到媒體報導，以色列提高警戒等級，以應對美國和以色列可能對伊朗發動襲擊的影響，油價在尾盤出現反彈，漲超過3美元。

石油諮詢公司Lipow Oil Associates總裁利波（Andrew Lipow）指出，如今油價的大幅波動完全是地緣政治因素所驅動，他們繼續對美伊、俄烏之間會談等新聞頭條做出反應。利波補充，石油市場已經將供應中斷的額外風險計入價格。

