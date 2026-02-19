黃金強彈逾2％ 重返5000美元大關門口

週三（18日）黃金價格上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人正在評估不斷升溫的地緣政治風險，儘管聯準會（Fed）1月會議紀要顯示，官員們對於是否需要再次升息或者應該維持利率不變存在分歧。週三（18日）金價上漲超過2％，4月交割的黃金期貨漲2.1％，至5009.50美元；現貨價上漲2.4％，報每盎司4992.11美元。

週二（17日），金價一度下跌超過2％，來到每盎司4841.74美元，觸及1週低點。

Marex分析師梅爾（Edward Meir）表示，人們對於目前伊朗和美國之間的地緣政治緊張局勢感到有些擔憂，然而2月的大部份時間裡，交易區間都非常狹窄，目前還不能說市場有明確的方向。

在地緣政治方面，烏克蘭和俄羅斯在日內瓦舉行為期2天的和平談判於週三結束，但未取得突破性進展。白宮也表示，與伊朗在日內瓦的會談進展有限，雙方仍存在分歧，預計德黑蘭將在未來幾週提供更多細節。

Fed公佈的1月會議紀要顯示，官員在上個月幾乎一致決定維持利率不變，但在前景方面仍存在分歧。一些官員警告，如果通膨繼續居高不下，利率可能會再次上升，而一些官員則在討論，是否以及何時需要進一步降息。

與此同時，1月美國消費者物價通膨低於預期，但當月就業成長超出預期，失業率下降。投資人也將密切關注週五（20日）公佈的美國個人消費支出報告，這是Fed首選的通膨指標，以從中尋找通膨及其對借貸成本潛在影響的線索。

其他貴金屬方面，白銀上漲5.2％，每盎司77.24美元，在此之前，週二一度下跌超過4％；鈀金漲1.2％，每盎司1702.75美元；鉑金則上漲3.5％，每盎司2078.28美元。

