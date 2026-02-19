IMF發聲！警告中國的經濟政策正在傷害其他國家

IMF警告，中國的經濟政策正對其他國家造成傷害。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）批評中國的經濟政策正在對本土造成浪費，並對外國造成傷害，呼籲北京重新調整方向，採取以國內消費支出為基礎的模式。

《彭博》報導，IMF執行董事週三（18日）在聲明中表示，向「消費驅動型成長模式」轉型應該是中國的首要任務。這項聲明與IMF對中國經濟的年度審查報告一同發佈。在報告中，IMF工作人員點出中國鉅額的經常帳順差，並指出，這給貿易夥伴帶來了「不利的外溢效應」。IMF表示，部份盈餘源自於人民幣「實際貶值」對出口的提振，這裡指的是經通膨調整後的人民幣貶值。

IMF在這份報告中的部份措辭與長期以來美國和其他已開發國家的批評相符，關於外溢效應的警告也與高盛集團（Goldman Sachs）在11月的評估不謀而合，高盛認為，中國不斷擴大的出口能力對全球其他地區而言會是負面影響。

IMF呼籲北京對整個政策框架進行重大轉變，並在中國召開全國人民代表大會幾週前提出了這一論點，屆時預計將公佈中國2026年的具體經濟目標。

IMF董事們表示，重塑中國的成長模式需要重大的文化和經濟政策轉型，呼籲中方採取更全面、更有力的應對措施，將加強整體經濟政策力道與結構性改革相結合。IMF也提到，除了財政刺激等「更具擴張性的措施」之外，中央政府出資解決中國疲軟房市中大量未完工房產的問題將「重振消費者信心」。

在IMF的年度報告中，「外部失衡」一詞出現超過10次，而2024年版本的報告一次都沒出現過。IMF預估，中國去年的經常帳順差佔了GDP的3.3％，這一數字是2024年報告中預測1.5％的兩倍多。

《彭博》根據上週公佈的初步數據計算，去年中國的貿易順差在GDP佔比達3.7％，這主要受惠於出口額超過進口額1.2兆美元（約新台幣37.89兆元）的創紀錄高點。高盛經濟學家預測，中國貿易順差最快將在3年內達到全球GDP的近1％，這將是「有史以來任何國家」最高的貿易順差。

IMF指出，經貿易加權和通膨調整後，人民幣貶值使中國商品在海外更具優勢，而國內需求疲軟導致進口持續低迷。IMF人員預估，人民幣被低估了約16％，整體低估幅度可能落在12.1％至20.7％之間。

報告中提到北京經濟政策的「浪費」，IMF計算得出，截至2023年，中國政府對優先產業領域扶持措施的財政成本約佔GDP的4％，雖然這個情況要和國際上其他國家比較相對困難，但IMF指出，2022年歐盟的國家援助不到這一數字的一半。

IMF強調，中國去年近3分之1的成長來自淨出口，這種依賴性引發了產能過剩的擔憂，最終可能使貿易夥伴採取行動，並使中國的出口面臨風險。

IMF也對中國物價持續下跌，及其對經濟造成的損害表示嚴重關切，報告中「通貨緊縮」或是「通貨緊縮的」等詞語出現了60幾次。IMF表示，實質證據表明，通縮壓力部份與需求低迷有關，包括房地產業長期的調整，並提到地方政府的鉅額債務限制了其刺激需求的能力。

