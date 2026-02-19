美股收盤》輝達領軍AI股上漲 美股收高

輝達領軍AI股上漲，美股週三（18日）收高。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受到近期AI市場波動的影響，輝達（NVIDIA）、亞馬遜（Amazon）和其他科技巨頭股價上漲，美股週三（18日）收高。

《路透》報導，全球市值龍頭輝達宣佈與Meta簽署多年協議，向Meta出售數百萬顆晶片，消息傳出後，帶動輝達週三股價上漲1.6％，Meta股價也小漲0.6％。

晟碟（Sandisk）、威騰電子（Western Digital）和希捷科技（Seagate Technology）分別漲1.66％、4.38％和1.97％，延續了近幾個月以來的強勁漲勢，這主要受惠於AI相關技術對記憶體的龐大需求。

由於投資人擔心AI類股價格過高，以及AI投資需要多長時間才能幫助收入成長，AI類股在本（2）月初出現一波跌勢。週三，亞馬遜漲1.8％，微軟漲0.7％。

Baird投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，科技股疲軟必然會吸引一些零散的買家進場，這些公司仍是高成長型企業，他們之前股價昂貴，現在價格相對便宜，未來幾年，仍有很多人希望投資科技股。

道瓊工業指數上129.47點或0.26％，以49662.66點作收。

標準普爾500指數上漲38.09點或0.56％，收6881.31點。

那斯達克指數漲175.26點或0.78％，收22753.64點。

費城半導體指數漲78.31點或0.96％，收在8214.36點。

