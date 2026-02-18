威力彩年初三頭獎衝2億元 冷熱門球號看這裡

大年初三晚間即將開出的威力彩，頭獎金額上看2億元。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕大年初三（19日）晚間即將開出的威力彩頭獎，金額上看2億元，台彩統計歷年威力彩冷熱門球號，史上開出次數最多的第一區球號為「24」，開出次數最少的球號為「09」；在第二區方面，「02」開出次數最多，「06」開出次數最少。

根據台彩公布的「冷熱門球號」，歷年來威力彩第一區的38個號碼當中，開出次數前5多的球號依序為「24」（330次）、「03」（325次）、「38」（319次）、「14」（316次），以及「04」與「15」（各315次）；開出次數最少的前5個球號分別為「09」（256次）、「05」（271次）、「34」（272次）、「32」（273次）、「02」（275次）。

另外，威力彩第二區的8個號碼之中，按照開出次數多寡依序為「02」（265次）、「05」（253次）、「04」（244次）、「03」（235次）、「07」（225次）、「08」（224次）、「01」（223次）、「06」（217次）。

回顧2月12日開獎的第115000013期威力彩頭獎開出2注，分別由新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」、新竹市東區東門里復興路55號一樓「金元寶彩券行」開出，每注各得6.77億元；明日威力彩頭獎金額上看2億元，同時對中第一區開出的6個獎號與第二區開出的1個獎號即中頭獎。

