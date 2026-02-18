中國房地產持續低迷 逾10萬家裝潢公司陷生存危機

圖為去年7月宣布倒閉的廣東裝潢巨擘「靚家居」廣告看板。（擷取自X平台）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國超過10萬家家居用品公司（大部分是微型企業）因房地產市場低迷，和持續的通縮壓力而無法獲利，已經陷入存亡危機。

分析師指出，由於房地產市場復甦遙遙無期，在全中國僱用數百萬工人的家居用品行業，今年可能有數千家企業被逐出競爭激烈的市場。

請繼續往下閱讀...

上海京漢（Jinghan）不銹鋼製品公司高級主管嚴軍（音譯）表示：「家居裝潢市場目前面臨嚴重的內捲（involution），客戶希望節省裝修成本，不斷討價還價，而更多急於搶生意的競爭對手，則願意提供大幅折扣。」

在中國，內捲指的是激烈的競爭，這種競爭會壓低價格，破壞持續成長。在某些情況下，製造商甚至會以低於成本的價格出售產品，只是為了壓制競爭對手。

中國的家居裝潢和住宅市場緊密相連，曾經蓬勃發展的建築業和火熱的房地產銷售，帶動瞭家居裝潢需求的激增。中國國家統計局2025年的數據顯示，中國房屋建造和家居裝潢行業，提供了5000萬個就業機會，且其中約四分之一是從事家居裝潢相關行業。

上海最大傢具公司之一聚通裝潢（Jutong Decoration）的1名高級經理表示，房價下跌對公司業務造成毀滅性打擊，因為在過去3年裡，屋主大幅削減了房屋裝潢預算。

上海寶諾地產代理公司（Baonuo）負責人游梁洲表示，上海的屋主過去通常會花房產價值的約20%用於裝潢，如今他們對裝潢支出非常謹慎，大部分會將預算削減到房屋價值的10%或更低。

安居客研究院的數據顯示，上海的平均住宅價格已從2023年的高峰下跌超過28%，至去年的每平方公尺42749元人民幣（每坪新台幣64.5萬元）。

縱橫家品牌顧問公司在2月的報告中表示，中國最大的1000家家居用品公司，擁有更大的議價能力，可以藉由使用數位科技來降低營運成本和提高績效；報告並說，隨著競爭加劇，今年越來越多小型裝潢公司，面臨生死存亡的時刻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法