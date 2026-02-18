不是智利 ！這國櫻桃沒有甜甜價 外媒驚爆1個月飆漲3成

澳洲櫻桃產季即將結束，價格走揚。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕越媒披露，由於產季即將結束，供應短缺，澳洲櫻桃價格飆升，等級較高的櫻桃喊到每公斤 200 萬越南盾（約台幣2400元），比上個月上漲 30%，買氣仍然很旺，多數人買來送禮。

《越南快訊》報導，由於智利、澳洲和紐西蘭的櫻桃供應充足，1月初進口櫻桃市場一度降溫。隨著春節到來，市場走勢逆轉。澳洲櫻桃價格漲幅最大，隨著產季接近尾聲，2月零售價格較上月上漲30%，較去年同期上漲約20%。

報導說，1月中旬，澳洲櫻桃的價格通常在每公斤70萬至90萬越南盾之間（約台幣840元至1080元），現在已經上漲到每公斤90萬至150萬越南盾（約台幣1080元至1800元）。特大櫻桃（直徑34毫米）的價格甚至可以達到每公斤200萬越南盾（約台幣2400元），儘管價格高昂，許多人仍然會買。

在胡志明市和河內的觀察顯示，許多進口水果店持續反映澳洲櫻桃缺貨。一些商家表示，直徑32-34毫米或更大的櫻桃早已售罄，而新進口的櫻桃價格則持續上漲，每公斤上漲20萬至30萬越南盾（約台幣240元至360元）。

業內人士透露，價格上漲是季節性因素造成。澳洲櫻桃的產季（10月至隔年2月中旬）已接近尾聲，產量正在迅速下降，而農曆新年期間，人們對櫻桃需求卻激增。因此，個頭較大的櫻桃變得稀缺。

物流成本也推高了價格。空運費用上漲，且進口量龐大，清關時間延長，迫使企業減少進口，以避免長期儲存和品質下降的風險。

