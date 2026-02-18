台達電搶攻越南基建商機 深化東南亞高效UPS版圖

台達電越南子公司與當地科技通路商Synnex FPT簽署合作協議，啟動高效率不斷電系統的經銷布局。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）因應越南數位轉型與產業升級加速，旗下越南子公司與當地科技通路商Synnex FPT簽署合作協議，正式啟動高效率不斷電系統（UPS）在當地市場的經銷布局。雙方鎖定資料中心、金融、醫療與製造等關鍵產業應用，藉由通路深化與技術支援，搶攻當地數位基礎建設升級商機，進一步強化台達電在東南亞市場的戰略地位。

根據合作內容，Synnex FPT將成為台達電UPS產品於越南的正式經銷商，負責市場拓展、夥伴體系建構以及技術支援與教育訓練。隨著越南製造業持續擴張，加上金融科技與資料中心需求快速成長，企業對電力穩定性與能源效率的要求同步提升，UPS系統作為關鍵電力保護設備，成為數位基建不可或缺的一環。台達電透過在地合作夥伴擴大通路覆蓋，可望提升市場滲透率，並強化品牌影響力。

產品布局方面，台達電表示，旗下高效率、節能設計與穩定輸出的UPS系統，具備符合國際標準的性能與長期運行可靠度，廣泛應用於任務關鍵型場域。隨著企業資料量快速增加、雲端與邊緣運算架構逐步建構，電力品質與不中斷運作能力成為企業營運核心要素。集團以長期深耕電源管理與智慧綠能解決方案的技術優勢，切入越南市場，有助於提升當地產業運作韌性與能源使用效率。

從區域戰略角度觀察，越南已成為東南亞重要製造與科技發展據點，外資持續進駐，帶動基礎建設與電力需求同步升溫。台達電透過與Synnex FPT建立長期策略合作關係，除了強化通路佈建，也有助於建立在地服務與支援體系，深化東協布局。隨著數位經濟與智慧製造趨勢持續推進，集團看好在電力管理領域的解決方案，將成為區域基建升級的重要支撐，為後續成長動能奠定基礎。

