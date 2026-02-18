好「蝦」！這國蝦類出口飆新高 台灣展現「鈔能力」狂掃16.7億

厄瓜多蝦類2025年出口創下新高。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕路透披露，厄瓜多水產養殖協會表示，2025年蝦類出口額較前一年大增20%，達到84億美元（約台幣2646億），創歷史新高，超過長期以來依賴的石油出口收入。台灣去年也買了不少厄瓜多白蝦，進口額達5305萬美元（約台幣16.7億），位居台灣白蝦進口來源第2名。

路透報導，去年，蝦類出口收入使之成為厄瓜多最大的出口產品，超過了長期以來依賴原油出口收入。

厄瓜多水產養殖商會主席坎波薩諾（Jose Antonio Camposano）表示，川普政府對美國最大的蝦類供應國-印度徵收高關稅，厄瓜多的關稅稅率較低，提振厄瓜多的蝦類銷售。

坎波薩諾指出，去年厄瓜多蝦類出口額較前一年大增20%，達到84億美元，創歷史新高。坎波薩諾表示，中國仍是厄瓜多蝦類的主要市場，佔該國產量的48%，厄瓜多蝦類產業正在拓展其他市場，努力維持對美國和歐盟的銷售，並開拓日本市場。

儘管去年出口飆新高，出口商今年仍對外部因素保持謹慎。坎波薩諾表示，該產業的目標是保持出口量穩定，並盡可能在2026年實現約5%的成長。

台灣對厄瓜多白蝦的需求也不小，根據農業部統計，去年總計進口厄瓜多白蝦9397萬公噸，價值5305萬美元，居台灣白蝦進口來源第二名。

