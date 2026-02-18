北京嘴上說不要身體很誠實！日本1月對中出口狂飆32％

日本今年1月出口額年增近17%，對中出口更飆升32%。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕儘管中國因台灣議題不斷對日本施壓，經濟數據卻展現出「嘴上說不要，身體很誠實」的奇特現象。受惠於亞洲市場季節性拉貨與人工智慧（AI）半導體需求，日本今年1月出口額年增近17%，其中對中出口更飆升32%，顯示雙邊經貿熱度並未受外交冷戰影響。在強勁外需帶動下，日本1月貿易逆差規模也較去年同期縮減超過5成。

據《美聯社》報導，日本財務省今日（18）公布數據顯示，1月出口額較去年同期成長16.8%，達到9.19兆日圓（約1.98兆新臺幣）；進口額則微幅下滑2.5%，至10.3兆日圓（約2.22兆新臺幣）。1月貿易逆差降至1.15兆日圓（約2480億新臺幣），與去年同期相比，逆差規模大幅縮減一半以上。

分析指出，出口激增的主要原因之一是季節性因素，由於今年農曆新年較晚，導致亞洲各國在1月提前拉貨。

值得一提的是，儘管日中關係近期因日本首相高市早苗針對台灣的言論而趨於緊張，北京方面多次表達不滿，但日本1月對中國出口額仍年增32%，對整體亞洲出口更激增26%，顯示區域貿易鏈依然緊密。

此外，AI晶片與電腦零組件的進口需求呈現爆發式成長，反映出人工智慧熱潮正帶動資料中心與運算設備的採購循環。然而，美日貿易關係則因川普政府大幅調高關稅而受挫，日本1月對美出口下滑0.5%，其中佔對美出口三分之一的汽車產業，出貨量更重挫近10%。

日本去年第4季經濟成長率年增僅0.2%，2025年全年的經濟成長也僅1.1%，整體情勢不容樂觀。牛津經濟研究院（Oxford Economics）分析師山口范博指出，當前來自美國AI熱潮的推力恐難長久維持，加上基期因素影響，預估下個月的出口增幅將顯著放緩。

