蘇姿丰頭痛？黃仁勳成功拿到Meta大單 AMD臉綠股價應聲急殺

輝達17日表示，已簽署一項多年協議，將向Meta出售數百萬顆現有和未來即將上市的AI晶片。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達17日表示，已簽署一項多年協議，將向Meta出售數百萬顆現有和未來即將上市的AI晶片，其中包括與英特爾和AMD產品競爭的中央處理器（CPU）。這項協議標誌著這兩家巨頭更廣泛的技術合作。外媒指出，Meta是AMD最大的AI客戶之一，去年貢獻AMD超過40%的總營收，Meta與輝達加深合作讓競爭對手AMD週二（17日）盤後應聲下挫約4%。

CNBC報導，Meta 執行長札克柏格在聲明中表示，擴大與輝達合作將繼續推動該公司「為世界上的每個人提供個人超級智慧」的願景。今年1月，Meta宣布計畫在2026年投資高達1350億美元用於人工智慧領域。

輝達並未透露這項交易的具體價格，但Creative Strategies的晶片分析師Ben Bajarin表示，這筆交易的金額肯定高達數百億美元，我們預計Meta的大部分資本支出將用於與輝達的新協議。

報導指出，Meta 與輝達的合作並非新鮮事，因為 Meta 已經使用輝達GPU至少十年了，但這項協議標誌著這兩家矽谷巨頭更廣泛的技術合作。本次合作最受矚目的技術亮點，在於Meta將打破過往慣例，首次大規模「單獨部署」輝達的GraceCPU，而非傳統將其與GPU綁定的模式。

輝達指出，這是Grace CPU首度以獨立形式進行大規模商用，未來將搭配Grace Blackwell與VeraRubin伺服器架構，專門處理AI推論與自主型運算任務。

週二（17日）盤後交易中，Meta和輝達的股價均上漲。AMD則在消息傳出後，股價下跌約4%。

科技媒體《Wccftech》直指，輝達成功拿下AMD最大的AI客戶之一Meta，推出新一代產品。看起來透過這次合作，Meta 正全力以採用輝達的硬體架構。

報導指出，Meta 是 AMD 最大的 AI 客戶之一，去年佔總營收超過 40%。更具體來說，Meta 也是 Instinct MI300X AI 伺服器機架的主要採用者，顯示公司對AMD基礎設施展現了深厚承諾。AMD 也依據 Meta 的 ORW 規格設計了 Helios 機架 ，但考慮到近期 MI455X 延期的傳聞 ，Helios最終能否成功交付給Meta，備受關注。

