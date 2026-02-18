咖啡豆在樹上被烤焦？產地年增57天熱浪 恐引爆新一波漲價潮

研究顯示極端高溫天數激增，恐導致全球咖啡豆產量銳減並推升市場售價。咖啡豆示意圖。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球主要咖啡產區因氣候變遷面臨有害高溫天數激增的威脅，恐導致農作收成銳減並推升國際市場售價。根據獨立研究機構「氣候中心」（Climate Central）18日發布的最新分析，2021年至2025年間，全球25個代表性生產國每年平均多出57天對咖啡植株有害的極端高溫。

《法新社》報導指出，巴西、越南、哥倫比亞、衣索比亞與印尼等供應全球 75% 咖啡產量的五大生產國，極端天氣狀況更為嚴峻。數據顯示，這些國家平均每年氣溫超過30℃ 的天數增加了57天。

氣候中心科學副總裁達爾（Kristina Dahl）表示，幾乎每個主要咖啡生產國都正經歷更多影響產量與品質的極端高溫。她強調，這些衝擊將從農場端向外擴散至消費市場，最終直接反映在每日咖啡的採購成本上。

咖啡栽培對環境條件要求嚴苛，溫度與降雨的細微變化均會影響產能。研究指出，當氣溫突破 30℃ 時，會對「阿拉比卡」（Arabica）品種造成極度傷害，而相對耐熱的「羅布斯塔」（Robusta）品種，其生長環境也會變得不再理想。這兩大品種構成全球咖啡供應主體，極端高溫將導致果實發育受阻或品質下降。

除了氣候因素，財經面也正承受政策壓力。報告提到，去年美國對巴西進口咖啡加徵關稅，與主產區的高溫旱象共同促成了近期價格飆升。巴西供應了美國約三分之一的咖啡消費，產區波動會迅速傳導至全球大宗物資供應鏈。

暖化趨勢不減 軟性商品長期看漲

氣候監測數據顯示，過去三年是史上最熱的紀錄年份。科學家透過模型對照發現，若非碳污染引發的變遷，許多產區的氣溫原應保持在 30℃ 以下。分析師認為，隨著極端天氣頻率上升，大宗農產品產能不穩定將成為常態，咖啡豆的長期供應成本將持續面臨上行壓力。

