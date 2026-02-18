埔里全台最迷你財神爺廟 天花板鋪滿鈔票

大黑松小倆口埔里元首館今年初打造了全台最迷你，僅9坪大的財神爺廟，天花板鋪滿了超過1700張的紅色百元鈔票。（大黑松小倆口提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕大黑松小倆口埔里元首館今年初打造了全台最迷你，僅9坪大的財神爺廟，天花板鋪滿了超過1700張的紅色百元鈔票，象徵「財富聚集、錢財自上而下、源源不絕」。

位於南投埔里的元首館座落於知名風水寶地「美人梳妝穴」，象徵人財兩旺、貴人相助，風水大師陳冠宇表示，元首館所在地形勢宛如美人臨鏡梳妝，前有明堂、後有靠山，左右護砂環抱，氣場溫潤而不散。

歷來被視為能凝聚人氣、財氣與好運的風水名穴，元首館的財神廟在整體形制上，特別以「神轎形體」為設計概念，寓意「財神到位、財路啟動」，更象徵財氣被穩穩承載、不易流失，形成「財來有轎、錢進有門」的吉祥格局。

同時採懸空式結構，讓行人與車輛皆可自神轎下方通行，形成民俗信仰中象徵轉運、開運的「鑽轎底」儀式，民眾鑽過財神轎底，寓意消災解厄、迎財納福，甚至達到「人車一體、財運隨行」的祝福象徵。

財神神尊兩側擺放埔里在地名師的黑膽石太極雕刻，寓意「摸文太極，穩賺錢；摸武太極，有賺錢」；刻滿祝賀成語的步步高升黃金階梯，象徵事業、財富與人生層層上升。

民眾參拜後敲響銅鑼，寓意「銅鑼一響、黃金萬兩」、「一聲震動、財路全開」，為新一年敲出最響亮的財運。

