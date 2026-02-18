台灣超車！川普關稅重擊 南韓商品在美國市場競爭力下滑

韓媒報導，去年川普政府對南韓商品加徵關稅，導致南韓在美國進口市場的競爭力下滑。圖為在港邊等待出口的南韓現代汽車。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕韓媒報導，去年美國對南韓商品加徵關稅，導致南韓在美國進口市場的競爭力下滑。

韓聯社報導，南韓貿易協會18日對美國商務部進出口數據進行分析，結果顯示，去年1月至11月美國自南韓進口貨物總值約1134億美元（約新台幣3兆5600億元），與前年（2024年）同期相比減少5.9%；南韓商品在去年美國進口總額中佔比僅約3.6%，創下1988年以來的最低紀錄。

與此同時，南韓在美國前10大進口對象中的排名，從2024年的第7跌至第9。報導指出，與其他國家相比，南韓的排名下降，亦說明南韓受川普政府的關稅政策影響最為明顯。2024年，台灣和愛爾蘭名次均低於南韓，但是去年雙雙超越南韓，分別名列第4、第8。

報導分析，南韓在美國進口市場的地位萎縮，原因是汽車、鋼鐵、機械等南韓主力出口產品淪為高稅率關稅徵收對象，受到的負面影響相當巨大。

