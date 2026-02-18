比現金更搶手！他送黃金當壓歲錢 親友全嗨翻

黃金是越南人相當喜愛的理財工具，今年更有人將黃金當成新年壓歲錢，廣受親友歡迎。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕這幾年黃金漲幅不小，成為許多人投資理財工具，不少越南民眾今年過年就以黃金取代現金，當成壓歲錢，既討喜又兼具投資功能，收到的親友都樂翻天。

《越南快訊》18日報導，今年許多人選擇以財神像形狀的金元寶作為新年禮物，討喜又有投資價值。自富壽省的30歲Huyền Ngọc說，2026年農曆新年，她沒有像傳統那樣給親戚們壓歲錢，而是選擇贈送金飾作為新年禮物。

為了收集一套完整的松、菊、竹、梅花圖案的金飾，她整整排隊4天，因為金飾店採取限購方式。他表示，用黃金作為紅包比現金更讓人感覺有意義，親友對這種方式感到非常驚喜，也覺得相當新鮮、有趣。

Huyền Ngọc買黃金的時候，1分（約0.375公克）黃金的價格約為170萬越南盾（約台幣2040元），現在價格已經漲了10萬到11萬越南盾（120至132元）。

不僅是Huyền Ngọc這樣做，還有許多人也有相同的做法。26歲的Đức Hiệp表示，1 分重的黃金並非市場上的新產品，但各大品牌設計多種寓意吉祥的圖案，例如「松、菊、竹、梅」、財神、馬到成功等，讓他十分喜愛。

臨近春節時，他看到排隊購買1 分黃金的人數眾多，且購買數量受到限制。為了挑選到自己心儀的圖案，Đức Hiệp多支付20萬越南盾（約台幣240元）的差價。他說，1 分重的黃金價格不到200萬越南盾（約台幣2400元），年輕人可以負擔得起，作為禮物送給親戚，象徵著財富和好運。

來自河內的35歲媽媽也選擇金箔作為新年禮物，送給兩個年幼的孩子。這份禮物寓意吉祥，也是她逐步教導孩子理財的一種方式。據她介紹，自今年1月以來，許多同事和朋友也紛紛搶購黃金，準備在春節期間作為禮物送給親朋好友，非常受歡迎。

