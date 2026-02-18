巴菲特執掌的最後1季！波克夏拋售這2檔科技股

股神巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據週二（17日）公佈的監管文件，揭露了股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在2025年第4季的投資組合，由於這是巴菲特擔任該公司執行長的最後1季，因此備受關注，其中1大焦點是波克夏減持了2檔大型科技股蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）。

綜合外媒報導，波克夏在去年底出售了約1030萬股蘋果股票，約佔公司持有的4.3％。自2023年底以來，波克夏一直在穩定減持手中的蘋果股份，不過，即使持續拋售，蘋果仍是波克夏至今最大的股權投資。

截至週二收盤，波克夏持有的蘋果股份總價值約619.6億美元（約新台幣1.95兆元），在此之前，該公司的持股價值曾達到約1750億美元（約新台幣5.52兆元）。

波克夏也進一步減持亞馬遜股份，出售770萬股，約佔原持股的4分之3以上。在去年第3季末，波克夏手中的亞馬遜股份價值約21億美元（約新台幣663.07億元），截至週二公佈的數據，總價值剩4.57億美元（約新台幣144.29億元）。

波克夏在2019年首次買入亞馬遜的股份，巴菲特在當時表示，儘管他過去並不愛買科技股，但他之前沒買進這家網路零售巨頭的股票「真的是個蠢蛋」。目前波克夏持有的亞馬遜股票約230萬股。

週二提交的文件是巴菲特卸任波克夏執行長前最後一次更新投資組合。巴菲特在1965年接管波克夏，並將這家公司打造成為市值超過1兆美元（約新台幣31.57兆元）的保險和投資巨頭。在掌舵長達60年後，巴菲特在2025年最後1天正式卸下波克夏海瑟威執行長一職。

除了減持2檔大型科技股之外，另一焦點是波克夏在截至12月的3個月內，買入《紐約時報》約510萬股，總價值3.517億美元（約新台幣111.04億元）。

巴菲特在2020年出清手中數十家報紙持股，並斷言報業「完蛋了」。儘管如此，巴菲特在當時也補充提到，像是《紐約時報》或《華爾街日報》這樣擁有全國性品牌的報紙或許仍能表現良好。

