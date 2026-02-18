中國盟友倒一片！密會中國商人醜聞炸開 秘魯總統下台了

祕魯總統赫里（Jose Jeri）捲入與中國商人的密會醜聞，遭國會彈劾下台。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普1月才活捉中國戰略夥伴委內瑞拉總統馬杜羅，祕魯總統赫里（Jose Jeri）也因捲入與中國商人的密會醜聞，祕魯國會週二（17日）投票通過譴責案，彈劾上任才4個月的赫里，秘魯預計2個月後舉行大選。CNN指出，美國曾就中國日益增長的影響力向利馬發出警告，這場醜聞加劇秘魯面臨如何平衡中美關係的挑戰。

秘魯總統赫里（Jose Jeri）在非官方行程中私下會見中國商人楊志華（Zhihua Yang，音譯），卻未將其列入總統議程並公開披露，這起政治醜聞震撼祕魯全國，赫里日前以面臨檢察官的初步調查，國會也啟動彈劾程序。

祕魯國會週二（17日）投票通過譴責案，彈劾上任才4個月的赫里，秘魯預計2個月後舉行大選。

在秘魯，總統的會晤行程依慣例都會列入官方日程。但赫里與擁有商店和能源專案特許經營權的楊志華會面，卻未將其列入總統議程並公開披露，引發欠缺透明度和潛在貪腐的質疑聲浪。秘魯當地媒體報導，赫里與楊志華於去年12月26日及今年1月6日兩度會面。楊志華的公司因銷售未經授權的產品而被利馬市政府暫停營業。

CNN指出，39歲的赫里是在出任國會議長後，2025年10月接替遭彈劾的博魯阿爾特（Dina Boluarte）就任總統。博魯阿爾特則是在2022年前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）遭彈劾並被逮捕後接掌政權，卡斯蒂約在位期間只有1年半左右。

報導說，這場醜聞加劇了秘魯面臨的最大挑戰之一，也就是如何平衡其最大貿易夥伴之一中國與美國之間的緊張局勢，美國近期曾就中國日益增長的影響力向利馬發出警告。

秘魯法庭日前下令限制秘魯官方監管單位監管中資港口-錢凱港，形同批准北京當局在祕魯打造港口「租界」，錢凱港是中國一帶一路旗艦項目，現已成為中國插足拉丁美洲的象徵，也是中美關係緊張的焦點。

美國川普政府2月11日對此表示憂心並出言警告，指稱北京當局鞏固對這座重要的秘魯基礎建設的控制，有損秘魯主權。中方則怒斥造謠抹黑與表示不滿。

