擺脫對中依賴！美國擬制定關鍵礦產價格下限

美國推行關鍵礦產價格下限，並正在向盟友推廣這項制度。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國擬制定一項關鍵礦產價格下限制度，並正在向盟友推廣這項制度。這是美國及其盟友為保護西方企業免受中國市場壓力影響而取得的最新進展。

《彭博》報導，美國務院主管經濟事務的次卿海伯格（Jacob Helberg）表示，美國多個機構已開始發展這套系統，並正在與盟友和夥伴進行協商。川普政府和另外50多個國家希望藉此減少對中國在國家安全關鍵資源的依賴。

請繼續往下閱讀...

海伯格指出，華府已安排多個機構對此進行了深入研究，他們開發出一套非常精密的最低價格體系。海伯格直言，政府對此感到非常興奮，因為定價是開啟私人投資的關鍵。

海伯格發表這番言論之際，距離美國主辦、55個國家參與的關鍵礦產高峰會不到2週時間。峰會上，川普政府提出了設定價格底線，以及私募股權在當中發揮重要作用的方案，作為降低供應鏈對中國依賴整體計劃的一部分。

關於各方將如何制定定價機制、如何實施，以及何時會推出該機制，投資人和其他市場參與者仍不清楚。

長期以來，關鍵礦產行業參與者一直在討論價格下限的議題，希望藉此保護非中國公司免受該國礦產湧入市場和壓低西方公司利潤的影響。在過去幾週內，海伯格就川普政府的關鍵礦產政策發表了許多公開評論，他透露，最終價格底線將透過由美國領導、旨在加強供應鏈的聯盟Pax Silica推出。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法