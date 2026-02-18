地緣緊張局勢有望緩解 黃金跌逾2％

週二（17日）黃金價格下跌逾2％。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美伊談判取得進展的跡象抑制避險需求，加上美元走強加劇了拋售壓力，週二（17日）金價下跌超過2％，4月交割的黃金價格下跌2.8％，收每盎司4905.90美元；現貨價下跌2.3％，報每盎司4877.87美元。

週二，美元指數一度回升0.4％，使得以美元計價的貴金屬對海外買家來說更加昂貴。

中國和印度這兩個最大的實體黃金市場，兩地強勁的零售需求一直是近幾個月來金價支撐的關鍵。由於目前正值農曆新年假期，包括中國、香港、台灣、南韓和新加坡在內的許多亞洲市場休市，交易相對清淡。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示，中國本週大部份時間都在休假，流動性較為緊張，目前尚不清楚市場動能是否足以推動價格大幅下跌，也不清楚美元如果再次走軟，逢低買盤是否會吸引投資人回流。

Kitco Metals 高級分析師威科夫（Jim Wyckoff）指出，牛市需要經常注入新的基本面因素，而黃金和白銀市場最近缺乏新的基本面利多消息，來進一步推高價格。

伊朗和美國週二在解決長期核爭端的會談中，就主要指導原則達成了共識；俄羅斯和烏克蘭的談判代表也齊聚日內瓦，在美國的斡旋下進行為期2天的和平談判。威科夫表示，這些會談凸顯了黃金和白銀面臨的負面影響，如果美國能夠避免攻擊伊朗，市場焦慮情緒就會緩解，這對避險資產黃金和白銀將是不利的，同樣的道理也適用於俄烏談判。

其他貴金屬方面，現貨白銀下跌4.1％，報每盎司73.47美元，盤中一度低見每盎司71.92美元；鈀金跌3.1％，至每盎司1670.25美元；鉑金則下跌1.3％，收每盎司2017.06美元。

