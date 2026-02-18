大樂透初二頭獎拚1億元 冷熱門球號一次看

大年初一大樂透頭獎1注獨得獎金1億元，今日頭獎續拚1億元。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕大年初一（17日）大樂透頭獎1注獨得獎金1億元，今日頭獎續拚1億元，台彩統計大樂透冷熱門球號，史上開出次數最多的球號為「08」，開出次數最少的球號為「24」；在特別號方面，「24」開出次數最多，最冷特別號為「17」。

根據台彩官網大樂透「冷熱門球號」資料，歷年開出次數前5多的球號分別為「08」（327次）、「02」（322次）、「11」（320次），「15」與「30」（各317次）；開出次數最少的5個球號則為「24」（264次）、「09」（267次）、「17」與「04」（各268次） 、「06」（271次）。

關於熱門特別號，歷年開出次數最多的球號前5名依序為「24」（69次）、「41」（66次）、「31」（63次）、「37」（61次）、「10」（59次）；冷門特別號方面，開出次數最少的5個球號則為「17」（32次），「20」（33次）、「23」與「01」（各36次）、「32」（38次）。

台彩統計，昨日大樂透春節大紅包則開出34組，總中獎注數為39注，其中29組為單注中獎，5組為2注均分；小紅包開出44組，總中獎注數54注，其中34組為單注中獎，10組為2注均分。大樂透春節大紅包目前已累積開出160組、剩餘320組，春節小紅包累積開出229組、剩餘571組，今日將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

