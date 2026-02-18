彩券行老闆像財神 新北兄妹決定集資「刮整本」中100萬

台彩今天表示，新北市一對兄妹集資購買整本刮刮樂，竟真的刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台彩今天表示，新北市一對年約30歲的兄妹，因親眼見證路人刮中百萬元大獎，燃起挑戰鬥志，隔天集資購買整本刮刮樂，竟真的刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元。

台彩轉述「添好運發發發彩券行」說詞，這對兄妹日前在土城某彩券行看到有人刮中100萬元，當場大受鼓舞。隔天特地騎車到住家附近彩券行碰碰運氣。

請繼續往下閱讀...

台彩指出，這對兄妹當時認為，彩券行老闆長相福氣十足，有點像財神爺，加上店內供奉彌勒佛，更增添信心。在參考店家建議之下，兩人合資購買一本2000元刮刮樂，正準備開刮時，又遇到其他客人分享中獎100萬元的好消息，信心大增。

台彩指出，最終沒想到好運真的降臨在這對兄妹身上，兩人竟然也刮中100萬元大獎，雙方當場互相恭喜，笑稱真的是「親眼見證、親手實現」。

台彩提到，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，截至2月17日，已刮出2個2000萬元、114個100萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法