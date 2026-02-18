今年非現金交易額拚10兆目標 業者提2條件可助攻

金管會推動非現金支付交易發展，設定2026年非現金支付交易筆數80億筆、交易金額新台幣10兆元目標。（資料照，記者孫唯容攝）

〔中央社〕金管會推動非現金支付交易發展，設定2026年非現金支付交易筆數80億筆、交易金額新台幣10兆元目標。國銀觀察，2020年疫情成為民眾使用非現金支付的一大推力，隨著台灣支付市場日漸成熟，未來能否提供良好場景與支付便利性，成為推進民眾使用非現金支付的2大關鍵。

金管會公布2025年度非現金支付交易筆數約87.27億筆、年增5.06%，非現金支付交易金額為8.74兆元、年增5.3%。今年訂定非現金支付交易筆數目標提升至80億筆、交易金額則要達10兆元大關。

金管會指出，積極鼓勵業者推動線上金融服務，促進非現金支付發展，如今非現金支付交易已非常方便，2020年疫情爆發後，民眾避免摸紙鈔，也加速非現金支付發展。

金管會說，如果實際走訪店家也會發現，愈來愈多中小型商家也可以使用各類行動支付，夜市也可以使用電子支付等，財金公司也推動QR Code共通支付標準（TWQR），讓使用場景更方便，逐漸帶動更多人使用非現金支付。

觀察歷年進展，2024年度非現金支付交易筆數為83.07億筆，已提前達陣2026年非現金支付交易筆數目標，年增20.18%，非現金支付交易金額為8.3兆元，年增14.17%。金管會解釋，非現金支付可能使用頻率高，但交易金額沒那麼大，仍會持續推動非現金支付金額目標。

銀行業者分析，2020年疫情爆發後，推動民眾增加非現金支付，並逐漸養成習慣，但要再持續提升非現金支付金額與頻率，最大關鍵在於場景要夠多。民眾現在不喜歡帶多張信用卡，因此部分業者也整合卡別，就是希望成為民眾錢包最常帶出去的那張卡。

中信銀行指出，長期跟各產業領導品牌合作，深化零售金融、社群平台、交通旅遊、百貨休閒4大生態圈，並透過聯名卡、收單服務、行動支付及會員點數等合作，完整覆蓋跨場域與高頻率的消費需求。

國泰世華銀行指出，有效卡數逾500萬卡的CUBE信用卡聚焦旅遊體驗、餐飲百貨、數位生活與日常生活消費，透過模組化權益設計，達到一張卡滿足多元刷卡的需求，同時持續打造點數生態圈，擴大小樹點數使用場景與應用價值，滿足個人化的兌點體驗，讓信用卡維持成長動能。

台北富邦銀行觀察，非現金支付的成長動能已全面滲透到高頻率的生活場景，由於可選擇的工具十分多元，愈來愈多用戶會根據消費場域與回饋彈性選擇支付工具，信用卡競爭也從「卡片權益」轉向「使用情境」及「生態圈體驗」。未來，能否提供良好場景體驗，以及支付工具的使用便利性，將成為民眾選用非現金支付的2大關鍵。

信用卡策略部分，北富銀表示，持續深化生活生態圈，以Costco聯名卡鞏固零售百貨龍頭地位，並結合momo聯名卡耕耘電商場域，旅遊海外通路則以J卡為首選，再透過結合數據運用與場景行銷，針對不同卡友族群，提供支付回饋方案，提升用戶黏著度。

所謂非現金支付包含實體現金以外的各種支付管道，包含民眾最為熟悉的信用卡、儲值卡、電子支付與ATM轉帳等。（編輯：潘羿菁）1150218

