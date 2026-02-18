目睹財神爺「集體降落」 高雄男刮中1200萬元頭獎

高雄一名男子見到彩券行內部5張財神爺裝飾小卡掉落，刮中大獎。（圖由AI生成）

〔記者方韋傑／台北報導〕台彩今天表示，高雄一名年約50歲男子，除夕夜喜迎財神爺，在彩券行內見到牆上財神爺裝飾卡片突然整組掉落，當場認定是「財神爺趕著下凡送錢」，隨手刮中「1200萬大吉利」的頭獎1200萬元。

根據高雄市苓雅區「金財臣彩券」說詞，除夕當天這名男子正在挑選刮刮樂時，店內牆上原本貼好的五張財神爺裝飾小卡突然「啪」的一聲全數掉落。店家正準備撿起，他卻語氣堅定地說：「別動！這不是掉下來，是財神爺趕著下凡送錢。」

台彩轉述店家觀察，男子先購買1張「2000萬超級紅包」刮中1000元，再用中獎金額挑選1張「1200萬大吉利」，刮開後赫然發現中了頭獎1200萬元。他興奮表示，看來不只要準備紅包，還得放長串鞭炮，把這份福氣炸到全台灣都知道。

台灣彩券指出，「1200萬大吉利」共有8個頭獎1200萬元、200個100萬元，截至2月17日，已刮出3個1200萬元、52個100萬元。

