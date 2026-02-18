美伊緊張局勢有望緩解 國際油價跌至2週低點

國際油價週二（17日）跌至2週低點。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於伊朗外交部長表示，美伊兩國已針對核談判的「主要指導原則」達成共識，市場寄望美伊緊張局勢有所緩解，週二（17日）國際油價下跌，來到近2週低點。

《路透》報導，紐約西德州中級原油3月交割價下跌0.56美元，或0.9％，收每桶62.33美元；布蘭特原油4月交割價跌1.23美元，或1.8％，收每桶67.42美元。這是紐約西德州中級原油自2月2日以來最低收盤價，也是布蘭特原油自2月3日以來最低收盤價。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，伊朗和美國週二在日內瓦舉行的第2輪間接會談中，針對核爭端的「主要指導原則」達成共識，但這並不代表協議即將達成。

兩國會談正值美國在中東地區增兵之際，伊朗最高領袖週二表示，美國任何試圖推翻伊朗政府的行動都將失敗。

投資人正在密切關注美伊關係，因為任何局勢升級或是衝突，都可能導致伊朗關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。全球約5分之1的石油消費量須經由阿曼和伊朗之間的荷莫茲海峽運輸，因此該地區任何中斷都將對全球石油供應構成重大風險。

根據伊朗國家媒體報導，伊朗週二關閉了荷莫茲海峽幾個小時，但沒有明確說明這條世界上最重要的石油出口通道之一是否已完全重新開放。

