美日貿易協議啟動！川普：日本首批投資3大項目 總價值360億美元

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（17日）宣佈了3個總價值360億美元（約新台幣1.13兆元）的投資項目，這些計劃將由日本提供資金，其中包括德州的石油出口設施、喬治亞州的工業鑽石廠和俄亥俄州的天然氣發電廠。

《路透》報導，川普在真實社群（Truth Social）發文表示，這些計劃是日本根據5500億美元（約新台幣17.36兆元）對美投資承諾實施的首批投資，這一承諾是雙方達成貿易協議的一部分，協議將川普對日本進口商品加徵的關稅降至15％。但川普並未透露投資項目的更多細節。

美國商務部長盧特尼克在一份聲明中表示，位於俄亥俄州的這座價值330億美元（約新台幣1.04兆元）的發電廠，將成為美國歷史上最大的天然氣發電設施，每年發電9.2 GW，足以滿足俄亥俄州所有家族的用電需求。該設施將由日本軟銀集團的子公司SB Energy經營，在為AI應用建造的資料中心電力需求快速成長之際，將增加基本負載發電。

白宮表示，日本將投資21億美元（約新台幣663.07億元），建造位於德州海岸附近的原油出口設施。盧特尼克指出，這項計劃預計每年將為美國帶來200億至300億美元（約新台幣6315億至9472.5億元）的原油出口收入，保障美國的煉油廠出口能力，並鞏固美國作為世界領先能源供應國的地位。

川普稱，德州的投資將包含一個液化天然氣（LNG）計劃，但盧特尼克的聲明和白宮的說明都沒有提到液化天然氣。

盧特尼克表示，喬治亞州的第3個大型計劃，是一座合成工業鑽石製造廠，該廠將滿足美國對合成鑽石粒100％的需求。這是先進製造業和半導體生產的關鍵原料，目前，美國這類原料的供應主要依賴中國。

白宮說明，這座價值約6億美元（約新台幣189.45億元）的高壓合成鑽石工廠，將由Element Six營運，這家工業鑽石公司是全球最大鑽石生產商戴比爾斯集團（De Beers Group）的子公司。

目前仍不清楚這些計劃的成本將有多少由日本實體承擔，以及承擔的具體條件是什麼。根據先前美日達成的協議，在日本收回初始投資成本之前，這些計劃的利潤應該由美日兩國五五分成，之後的利率則會以9比1分給美國。

