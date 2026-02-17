初一今彩539頭獎2注各得千萬 獎落這2個縣市

初一今彩539頭獎2注中獎，各得1000萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕繼除夕夜後，大年初一（17日）大樂透再度開出頭獎，1注獨得1億元，獎落高雄市小港區「漢生彩券行｣。今彩539頭獎則有2注中獎，各得獎金1000萬元，頭獎商店分別為台北市中山區天津街「馬上有錢商行」及雲林縣斗南鎮中山路「錢賀中公益彩券」。

另，今晚大樂透春節大紅包共開出34組，其中29組為1注獨得100萬元，5組由2注均分、各得50萬元，合計春節大紅包總中獎注數為39注；春節小紅包獎項共開出44組，34組為1注獨得10萬元，其餘10組由2注均分、各得5萬元，合計春節小紅包獎項的中獎注數為54注。

台彩表示，除夕夜（16日）開出大樂透春節加碼獎項的彩券行共80家，其中台中市南屯區「隆贏彩券行｣，2024、2025年各開過一次春節加碼獎項，今年除夕夜開出1張同時對中1注大紅包和6注小紅包的中獎彩券，中獎人利用台彩APP電子選號單進行選號，自選7注號碼，搭配多期投注連續購買6期，7注選號皆對中除夕開出的加碼獎項，總中獎金額達155萬元。

另，苗栗縣公館鄉的「興煥投注站｣，去年春節期間共開出3注加碼獎項，今年除夕夜又開出2注小紅包，累計第5屆已開出5注春節加碼獎項；新北市中和區「希望彩券行｣，自2024年以來連續3年都開出春節加碼獎項，今年2月13日開出大紅包，除夕再度開出1注大紅包，累計春節加碼獎項已開出4注；而台北市內湖區「金穩贏投注站｣曾於去年9月16日開出大樂透頭獎1億元，除夕則開出1注小紅包。

台彩表示，大樂透的春節加碼從2月12日起實施到元宵節，連續20天每天都開獎，除了每天都有億元頭獎可以對，還加碼480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包獎項，截至大年初一，活動累計實施6期，大紅包獎項累計已送出160組，小紅包獎項累計送出229組，春節大、小紅包剩餘組數分別為320組和571組，大年初二（18日）還會繼續加開9個大、小紅包獎號。另，今彩539的頭獎加碼活動也會持續到元宵節。

