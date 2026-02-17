又開出！初一大樂透頭獎1注獨得1億 獎落這個縣市

大年初一大樂透頭獎1注中獎，獨得獎金1億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大年初一（17日）大樂透頭獎又開出，1注獨得獎金1億元，獎落高雄市小港區漢民路153號「漢生彩券行 」。今晚今彩539頭獎則有2注中獎，各得獎金1000萬元，獎落台北市中山區天津街「馬上有錢商行」及雲林縣斗南鎮中山路「錢賀中公益彩券」。

本期大樂透春節大紅包則開出34組，總中獎注數為39注，其中29組為單注中獎，5組為2注均分；小紅包開出44組，總中獎注數54注，其中34組為單注中獎，10組為2注均分。台彩表示，截至本期為止，大樂透春節大紅包累積開出160組、剩餘320組，春節小紅包累積開出229組、剩餘571組，下期（18日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

根據今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「06、12、24、26、37、46」，特別號「36」；49樂合彩中獎號碼「06、12、24、26、37、46」。大樂透春節大紅包中獎號碼「06、07、16、18、27、30、32、36、45」；小紅包獎號「38」。

另外，本期今彩539中獎號碼「06、08、11、20、21」；39樂合彩中獎號碼「06、08、11、20、21」。本期3星彩中獎號碼「573」；4星彩中獎號碼「4702」。

