真的進「加護病房」！中國A股上市房企合計虧損近1兆

今年以來至2月12日，中國已有77家A股上市房企發布2025年業績預告，其中有57家預計虧損，占比高達74%，且57家房企合計虧損2082億元至2094億元人民幣，以萬科虧損820億元人民幣居冠。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中媒《界面新聞》報導，今年以來至2月12日，中國已有77家A股上市房企發布2025年業績預告，其中有57家預計虧損、占比高達74%，且57家房企合計虧損2082億元至2094億元人民幣（下同，新台幣9499億元至9554億元）之間。

其中，有5家房企虧損額超過百億元，分別是萬科（Vanke）、華夏幸福、綠地控股、華僑城、金地集團。預計虧損超過10億元（約新台幣46億元）的房企則有24家，其中也不乏部分有央國企背景的企業。

萬科以820億元（新台幣3741億元）的虧損額刷新A股房企虧損紀錄，並較2024年虧損擴大65.7%。華夏幸福預計虧損160億元至240億元（新台幣730億元至1095億元），較2024年超過300億元（新台幣1369億元）的虧損額有所收窄，但仍處於巨虧區間。

綠地控股預計虧損160億元至190億元（新台幣730億元至867億元），虧損額僅次於萬科和華夏幸福。華僑城預計淨虧損130億元至155億元‌（新台幣593億元至707億元），較2024年的86.62億元（新台幣395億元）進一步擴大。金地集團預計虧損金額也達到了111億元至135億元（新台幣507億元至616億元），這家曾與萬科、保利、招商並稱「四大金剛」的老牌房企，如今也已滑至虧損百億陣營。

分析上述5家龍頭房企的業績報告後發現，儘管各家企業的發展路徑存在差異，但虧損成因高度趨同。首先是銷售疲軟，導致利潤大幅縮水。中國國家統計局的數據顯示，2025年，新屋銷售面積88101萬平方公尺，年跌8.7%；銷售額8兆3937億元（新台幣38.3兆元），年跌12.6%。幾家龍頭房企的合約銷售金額均出現2位數下滑，銷售疲軟成為虧損核心誘因。

其次是，儘管近年來各家房企均有多元化布局，但核心收入仍然高度依賴房地產開發業務，在行業深度調整期，開發業務持續疲軟，多元化業務尚未形成規模效應，無法有效對沖主業虧損，導致企業整體抗風險能力不足。

還有就是資產減值計提的激增。受行業下行影響，房地產資產價格持續承壓，存貨、投資性房地產等資產的可變現淨值大幅下降。例如，本次萬科計提超過500億元（新台幣2281億元），綠地控股的計提也超過120億元（新台幣548億元），許多房企減值金額占虧損總額比重超過50%。

