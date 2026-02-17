台灣過年瘋《甄嬛傳》 連德媒英媒都關注

《後宮甄嬛傳》連續第5年24小時馬拉松直播。（翻攝自YouTube）

〔財經頻道／綜合報導〕每逢農曆春節必定重播的宮鬥經典劇《後宮甄嬛傳》，許多名場面的橋段成為許多人線上聊天的新梗，有趣的現象連德國之聲及英媒BBC都關注。外媒指出，《後宮甄嬛傳》最高曾創下8.3萬人同時線上觀看的紀錄，特別許多女性從劇中找到共鳴。陽明交通大學副教授戴瑜慧指出，宮鬥劇的核心就是資源有限、規則不公平，如何在裡面生存與勝出，因為女性在家庭、社會及職場往往面臨類似處境。

《德國之聲》指出，中國電視劇《後宮甄嬛傳》熱播近15年，在台灣依然受到歡迎，今年更是連續第5年在網路播出春節限定的24小時馬拉松直播。陽明交通大學副教授戴瑜慧受訪指出，現在基本上沒有守歲或過年的感覺，這種萬人同是在線的參與感，重塑了數位時代的守歲體驗。

報導說，《後宮甄嬛傳》春節直播最高曾創下8.3萬人同時線上追劇。有觀察發現，宮鬥劇也讓女性特別有共鳴。戴瑜慧表示，宮鬥劇的核心就是資源有限，規則不公平，如何在裡面生存與勝出，因為女性在家庭、社會及職場往往面臨類似處境。

報導指出，甄嬛傳衍生大量迷因，也讓這個中國電視劇在台灣有新的生命力。對此，戴瑜慧表示，《後宮甄嬛傳》並非只在台灣單向文化輸出台詞與場景，它具有高度可挪用性，觀眾不是被動接受的角色，而是主動去玩它、改它。

1位張姓女學生表示，自己今年已是第四年追《後宮甄嬛傳》，在社群網路慢慢造成大家的話題，現在已成過年慣例。她還說，有網友劇情將對話放在Line上，可以快速找到劇中的某些對話或梗圖，很容易將劇情的某一句話，拿來當日常對話，例如課業壓力有點重時，就會大喊「臣妾做不到啊」。

她補充，甄嬛從普通民女入宮後，心態歷練都有變化，好像我們現在是學生，以後踏入職場可能面臨很多挑戰，可以與劇中橋段找到共鳴。

一位男性同學也是粉絲，特別關注留言區，他表示，過年跟親友聚餐有時根本不認識，不知道要講什麼，就打開看《後宮甄嬛傳》馬拉松就好。

BBC中文也指出，台灣興起「甄嬛熱」，與近年網路平台的馬拉松直播密不可分。每逢過年，《甄嬛傳》不間斷在YouTube上播出，年輕人邊看邊留言，成為了新年「文化習俗」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對BBC中文分析，「甄嬛熱」並未受到兩岸關係的影響，是因為該劇拍攝於2011年、習近平上台前，當時中國政府對於統戰台灣的積極度不如現在，「它（作品）是比較關於人性或社會多一些，和明顯的統戰會有一些距離」。

莊嘉穎認為，這個熱潮反映了台灣民眾對「中國」概念的模糊，人們並不排斥「中國文化」本身，他稱，「中國政府說台灣在『去中國化』，但中國文化這個現象是大於中共、大於中華人民共和國、大於國民黨⋯⋯它就是人家喜歡中國文化的一些不同呈現，而這個可能有一些方面不符合中共現在對於中國的詮釋或定義。」

陸委會回覆《BBC中文》時強調，台灣民眾能自由選擇收看各個國家的影視作品，並指出《後宮甄嬛傳》在中國一度被禁，批評對岸「以政治干預影視自由」，無法獲得台灣民眾認同。

