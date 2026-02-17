AI帶動記憶體晶片嚴重短缺 美光斥資6.3兆在美國擴產搶商機

美光科技正在美國投資2000億美元，以擴大記憶體晶片產能。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕全球掀起人工智慧（AI）浪潮，導致記憶體晶片出現逾40年最嚴重的短缺問題，《華爾街日報》17日報導，美國記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology） 正在美國投資2000億美元（新台幣6.3兆元），以擴大記憶體晶片產能。

美光在營運總部所在地愛達荷州首府博伊西（Boise）已投資500億美元（約新台幣1.6兆元），將其占地450英畝的園區規模擴大1倍以上，並興建2座新晶圓廠。首座晶圓廠預計2027年年中開始量產矽晶圓，以生產DRAM，而DRAM是用於製造高頻寬記憶體晶片（HBM）的1種記憶體晶片，HBM是先進AI運算的必要元件。2座工廠也預計於2028年底全面投產。

請繼續往下閱讀...

另在紐約州雪城（Syracuse）附近，美光剛動工興建1個價值1000億美元（新台幣31.5兆元）的晶圓廠園區，這是紐約州史上最大的私人投資案。去年年底，美光宣布在日本廣島投資96億美元（新台幣3024億元）建廠。而競爭對手SK海力士則在今年1月宣布，將在南韓興建1座130億美元（新台幣4097億元）的晶圓廠，以及在印第安納州建造1個40億美元（新台幣1260.7億元）的製造園區。

負責美光2000億美元美國擴產計畫的副總裁蓋茲梅爾（Scott Gatzemeier）表示：「我來美光工作已經28年，從未見過像AI這樣的顛覆性技術，當開始從訓練轉向推論時，所需的資料量呈爆炸性增長，而無塵室產能根本無法滿足需求，我們意識到問題非常嚴重。」

記憶體晶片短缺引發了如美光、SK海力士和三星電子等製造商的淘金熱潮。自去年4月以來，美光的股價已上漲超過6倍，達到約414美元，公司市值接近5000億美元（新台幣15.8兆元）。

隨著科技巨頭對AI基礎設施的建設需求激增，記憶體晶片如DRAM和HBM的需求已經超過供應，價格也因此飆升。根據預測，2026年整個產業的資本支出將達到6500億美元（新台幣20.5兆元），較前1年增長顯著。這些超大規模企業的資本支出包括亞馬遜的2000億美元、Google的1850億美元（新台幣5.8兆元）和Meta（臉書母公司）的1350億美元（約新台幣4.3兆元）。

美光預期，本季毛利率將達68%，接近輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）超過73%的毛利水準。

資料中心硬體經銷商Circular Technology表示，自去年9月以來，DDR5晶片價格已飆升近500%，顯示短缺影響已超越HBM晶片，蔓延至整個記憶體晶片市場。該公司全球研究主管賈斯特沃斯（Brad Gastwirth）表示，目前離短缺結束還很遠，這種情況會持續到2026年底，至少到2027年上半年」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法