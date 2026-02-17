後悔莫及！30歲後最常犯的4個財務地雷

信用卡最低還款額等4個財務地雷，是30歲後最常犯的錯誤。（業者提供，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕30歲是學習如何平衡儲蓄、收入、投資和支出的關鍵時期，此時你的收入通常會成長，但支出也會隨之增加，而錯誤的財務決定，可能伴隨人們多年的財務困境，美媒點名，信用卡最低還款額、延後退休儲蓄、買大房子等4個最常犯的財務錯誤，常讓人們後悔莫及。

《gobankingrates》報導，30歲是改善財務狀況的絕佳時機，同時也是易犯下多年後，會讓人們後悔莫及的財務決定，以下4個財務地雷，是人們在30多歲時最常犯的財務錯誤，且這些錯誤將伴隨他們多年。

信用卡最低還款額

信用卡的設計初衷是讓用戶全額還款。然而，不幸的是，人們很容易養成只支付最低還款額的習慣，這種錯誤之所以會讓人日後後悔莫及，原因之一是高利債務會直接與那些需要時間才能實現的目標，例如退休金、應急儲蓄和房屋首付等。債務拖延的時間越長，你未來的選擇就越有限。

正確的做法是，如果你有信用卡欠款，請把還款當作一項優先事項，而不是一項無關緊要的帳單。即使是小額的額外還款也能顯著縮短還款期限。

延後退休儲蓄

在退休儲蓄方面，你最大的資產是時間，這要歸功於複利的威力。你開始得越早，每月需要存下的錢就越少，更容易實現你的儲蓄目標。

例如，根據美國證券交易委員會的複利計算器，假設年收益率為8%，按月複利計算，每月投資約280美元，40年後才能累積100萬美元。但如果您等到35歲才開始投資，距離退休只有30年時間，那麼同樣的每月280美元投資最終只能成長到約41.7萬美元。要達到100萬美元的目標，您每月需要投資接近675美元。

正確的做法是在30多歲時，要注重堅持，在加薪時提高繳款比例，避免長時間停止繳款。

淪為房奴

為了買到更好的房子而過度消費，在美國人中十分常見，而這樣做的人最終往往會陷入「房奴」的境地。迫於壓力，許多美國人只關注每個月的房貸還款額，卻低估了擁有房產所需的全部現金支出。

正確的做法是，在模擬負擔能力時，應包括交易費用、保險/稅收波動以及真正的維護緩衝資金，而不僅僅是抵押貸款。

允許生活方式膨脹

30多歲是「生活方式膨脹」的高峰期。隨著收入增加，人們常常傾向於在高檔餐廳、更豪華的假期、升級的汽車以及其他便利性消費上花更多錢。這些本身並沒有什麼錯。但是，當增加的支出佔用了原本應該用於儲蓄或償還債務的資金時，就會成為一個真正的問題。

正確的做法是，深思熟慮地規劃你的額外支出。設定自動繳款到應急基金和退休帳戶，這樣增加的支出就不會消耗掉你的儲蓄和投資。有意識地提升生活品質，而不是機械性地進行。

