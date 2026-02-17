嘉義台銀刮刮樂夜市成春節限定景點 深夜人潮湧現試手氣

民眾在「刮刮樂夜市」聚精會神拚命刮，希望受到財神眷顧。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位於嘉義市中山路和國華街口的台銀嘉義分行，其周邊每逢農曆春節就聚集10多個刮刮樂攤，24小時營業，形成嘉義過年限定的 「刮刮樂夜市」。入夜點燈後，宛若聚集財氣般吸引人潮，大人小孩人手一張刮得不亦樂乎，人氣強強滾，刮刮樂競賽開始起跑。

銀行門口前深夜時分聚滿人潮，這可不是排隊領新鈔，而是農曆新年必定朝聖的台銀「刮刮樂夜市」。每個人都想拚一把試手氣，幸運中獎時，旁人會跟著歡呼。李姓遊客笑稱「只是刮到5000元，就獲得大家的祝福，真是很爽，感覺今年會是順順利利的一年」。

嘉義市春節限定的台銀「刮刮樂夜市」。（記者蔡宗勳攝）

來自台南市白河區的吳姓民眾也說，吃完年夜飯，領到紅包後，全家一起到車程半個多小時的嘉義市逛夜市、刮彩券，已經成為每年除夕的家庭娛樂。不僅可以感受到熱鬧的節慶氣氛，也希望能夠刮中大獎，為新年討個好彩頭。

「街頭試手氣」的景象已成為「刮刮樂夜市」美麗的風景，只見民眾們圍坐在彩券攤前，全神貫注地低頭刮著彩券，1張沒中沒關係，再接再厲，也有人一次買整疊，希望在聚集「財氣」的銀行前，可以得到財神眷顧，即時的博弈景象增添了過年求財的趣味。

