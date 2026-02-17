6000日圓有找！UNIQLO這3件外套 達人：春季絕不能錯過單品

UNIQLO這款牛仔夾克單品，近期在社群媒體上引起了熱議。（擷取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕2月已至，是時候開始考慮春季穿搭了，此時，許多人會糾結於春季該選擇哪一款外套，時尚達人表示，全球時尚品牌UNIQLO（優衣庫）最新外套系列中，蘭羅紋夾克、牛仔夾克及可收納式防紫外線羽絨服，不僅適合多種場合，且做工精美，是春季絕對不能錯過的單品。

日媒報導，達人指出，優衣庫的外套種類繁多，購買方便，但如果選錯了，很容易買到不合身或買了之後就束之高閣的衣服，以下3件售價不到6000日圓（約新1200元），性價比超高的外套，不妨趁著熱門尺寸和顏色售罄之前，趕快找到你心儀的款式吧！

米蘭羅紋夾克

首先介紹的是米蘭羅紋夾克，它是１款典型的夾克，但又不像西裝那麼正式，它的口袋是貼袋而非翻蓋口袋，腰部也沒有收緊，因此沒有正式夾克的挺括感。此外，它採用的是針織布料而非羊毛，所以即使看起來像夾克，穿著起來也輕盈舒適，適合休閒場合。

這款外套版型略微寬鬆，衣身和袖子的寬度適中，袖長也正常。衣長略長，營造出輕鬆休閒的感覺。針織布料質地緊實，勾勒出優美的輪廓。春秋兩季皆可穿著，是一款非常百搭的外套單品。推薦顏色為黑色，百搭實用，適合各種場合。

牛仔夾克

這款單品在社群媒體上引起了熱議，但它實際上是１件非常精緻的單品。優衣庫的牛仔布料品質上乘，做工尤其精良，呈現出自然的質感，沒有任何不自然的觸感。它的厚度適中，非常耐穿，所以你很可能會經常穿它。設計也忠於牛仔的傳統風格，所以它並不顯得做作，而是非常逼真。以這樣的價格就能買到如此高品質的單品，真是令人驚喜。

可折疊防紫外線派克大衣

它外觀簡潔，卻有防水功能，而且可以折疊得很小巧，方便攜帶。把它放在包包裡，就能應付突如其來的雨水或氣溫變化。這款大衣設計簡約，穿著舒適，兜帽立起的高度恰到好處，既能遮住臉部，又能讓你看起來時尚有型。布料質感不單調，帶有紋理，一點也不顯得廉價。

