很多人不知道！台灣護照藏了超酷彩蛋 中網友喊好想要一本

2026最新護照排行出爐，台灣護照名列全球第32名，比2025年進步一名。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕亨利護照（Henley Passport Index）近日發布2026年最新全球護照排行，台灣護照可免簽進入135國，排名全球第32，比2025年進步1名。除了排名提升外，台灣護照還隱藏酷炫的科技彩蛋，1位網友16日在社群平台X上曬出台灣護照的秘密，在紫光燈照射下，護照內頁會顯現出隱藏的螢光圖案，超級驚艷。

一位網友在社群平台X上PO出台灣護照的秘密，只要準備紫光燈然後關燈實測，護照內頁會顯現出隱藏的螢光圖案，有玉山主峰、鳳梨園、白河蓮花等等，大讚超級美。

其實，這些在紫外光下才看得到的螢光圖案，除了美觀與展現台灣特色，也是第二代晶片護照重要的防偽功能之一。這項設計讓原本僅用於通關的證件，變成一本充滿驚喜與台灣之美的藝術品。

網友紛紛留言表示「真的沒試過，感謝分享這麼有趣的秘密」，並大讚「謝謝展示！果然是高科技大國台灣」、「超漂亮」。

還有中國網友留言稱，「給我們大陸人民都發一個吧」、「我先輩曾是中華民國的人，能不能給我也發一本」、「啥時候统一啊，趕緊北上吧！」

一位讀者告訴本報，護照用這麼多年，真的不知道台灣護照藏了這個酷炫的彩蛋，超級酷。

