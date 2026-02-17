AI不妙！中國相關ETF流出近3.5兆 WSJ曝兇手是「它」

中國相關ETF流出近3.5兆，WSJ報導指出，為抑制AI相關股票過度投機，國家隊近期轉為賣出模式。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）過熱，中國國家隊出手，外媒報導，高盛引用的數據指出，1月下旬後半段中國境內相關ETF出現近1100億美元（約新台幣3.5兆）資金流出，據《華爾街日報》報道，這波賣壓，主要是國家隊出手，為了抑制AI相關股票過度投機，近期轉為賣出模式。

外媒報導，市場參與者普遍認為，「國家隊」由國家支持的基金及金融機構構成，通常在市場承壓時發揮穩定器作用。

隨著部分權益市場出現「過熱」跡象，官方的關注點正在變化，AI相關個股近期強勢上漲、成交量創紀錄，促使政策層更強調有序、長期的資本形成，而非任由投機性急漲。監管部門也多次強調，應防止市場大起大落，倡導理性投資行為。

高盛引用的數據指出，1月下旬後半段中國境內相關ETF出現近1100億美元資金流出，顯示存在顯著賣壓，與「國家隊」賣出行為的特徵一致。分析人士稱，此舉更像是「校準式」操作，在不突然扭轉趨勢的前提下，壓制過快的上漲動能。

據《華爾街日報》報道，中國具有國資背景、被市場稱為「國家隊」的投資者羣體近期轉入賣出模式，監管層意在抑制人工智慧相關股票的過度投機。

外界普遍認為，「國家隊」包括與主權財富體系相關的機構、融資融券/槓桿工具平臺以及國資背景資管機構。估算顯示，該羣體持有的市場部位約相當於A股市值的6%，具備影響流動性與情緒的能力。

北京的目標似乎有兩層：一方面培育可持續的權益投資文化，另一方面避免形成可能引發系統性波動的泡沫。

此次干預釋放出的信號是：更偏好一種被部分分析師稱為「慢牛」的市場環境，即穩步上漲而非快速拉升、波動加劇的行情。

