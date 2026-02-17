富爸爸炒房破產落跑躲債 兒子1決定逆轉人生

日媒披露，1名日本房地產商人因投資失利破產落跑，不幸往生後，他的兒子決定放棄繼承，成功逆轉人生。示意圖（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資若不未能及時止損，反而越陷越深，原本富裕的生活可能在一夕崩塌。一名日本民眾年少時生活優渥，父親是成功的房地產商人，因泡沫經濟破產，家裡被查封，全家落跑躲債。父親因無法接受現實離家，不幸在一處偏僻鄉村往生，還留下一堆債務，他的兒子決定拋棄繼承，並重拾童年畫畫的嗜好，這個「無法被沒收的無形財產」成了通往幸福的道路，不再被過往悽苦生活困擾。

日媒《The Gold Online》披露一件真實案例，今年44歲的裕介童年生活優渥，他的父親是一位成功的房地產商人，愛好收藏藝術品。客廳和書房裡擺放著他從海外拍賣會拍得的油畫。 父親培養也裕介藝術培養畫畫及鑑賞力，然而，這一切在裕介國中三年級的冬天戛然而止。

泡沫經濟破滅後，裕介父親魯莽的投資讓他損失慘重，公司開出了一張空頭支票。放學回家，佑介看到法警一件件地搬走父親珍藏的畫作。那天晚上，他們一家三口都上了卡車，離開熟悉的家，從豪宅搬到6個榻榻米大小的房間，父親也開始酗酒易怒，母親則去打工維持生計。

18歲那年，裕介的父親突然消失了，留給他的只有一張催債通知單，以及一個身心俱疲的母親。裕介放棄了上大學，在物流公司工作。有一天，他接到警察的電話，得知失蹤已久的父親獨自一人死在偏遠鄉村的一間公寓裡。房間裡只有幾張消費貸款卡和堆積如山的催款信。裕介諮詢了律師，決定放棄繼承權。

如今，44歲的裕介買了一間中古公寓，他與妻子和母親一起生活，目前的月收入是31萬日圓（6.2萬），插畫的收入則不穩定。他說，「我放棄繼承權後，父親留下的債務就消失了。但我從父親那裡獲得的繪畫樂趣，卻成了我的寶貴財富，成了生命動力。」

前幾天是裕介母親的生日，裕介送她一幅畫，畫的是舊家客廳就能看到的庭院景色，2人已經沒有怨恨，不再未債務擔憂，只剩下昔日幸福家庭生活的美好回憶。

專家指出，裕介之所以能夠打破毀滅式的循環，重建生活，是因為他謹慎地選擇繼承父母留下的遺產，而不是全盤接受。另一方面，他並沒有完全否定父親，肯定了父親在童年時期培養他的藝術天賦。雖然債務隨著放棄繼承權而消失，但他藝術素養卻得以保留，裕介沒有沉湎於失去的一切，而是思考如何利用自己所擁有的一切來創造幸福。

